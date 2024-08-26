中国和坦桑尼亚的合作让基奎特心脏病研究所能够建立更加完善的医疗卫生体系。

该研究所的心血管疾病诊疗服务不仅惠及本地患者，也覆盖了来自东非和中非地区的患者。去年，该研究所接待了超过3000名患者，为718人进行了心脏手术。

——摘自《卫报》报道