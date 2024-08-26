中坦媒体联合采访——
共同讲好新时代中非合作故事（二）（新时代中非合作）
第二十七批中国援坦桑尼亚医疗队队员赵立健与坦方医务人员正在查房。
第二十七批中国援坦桑尼亚医疗队队员和当地医生向中坦媒体记者介绍相关情况。
基奎特心脏病研究所执行主任彼得·基森格正在接受中坦媒体记者采访。
中坦媒体记者采访基奎特心脏病研究所心脏外科主任安吉拉·穆霍齐亚。
基奎特心脏病研究所外景。
基奎特心脏病研究所在心血管疾病专业诊疗方面取得了令人瞩目的进展，同时也成为坦桑尼亚医疗培训和经验交流的重要平台。通过与儿科先心病介入治疗专家赵立健等中国医生的合作，该研究所显著提升了治疗心血管疾病的能力，引入并开展了一些以前在坦桑尼亚无法实施的先进医疗方案。
中国和坦桑尼亚的合作让基奎特心脏病研究所能够建立更加完善的医疗卫生体系。
日前，人民日报和坦桑尼亚媒体“新时代中非合作”联合采访在坦桑尼亚达累斯萨拉姆成功举行。人民日报和坦桑尼亚《每日新闻报》《卫报》等媒体记者共同前往第二十七批中国援坦桑尼亚医疗队所在的基奎特心脏病研究所采访。
这是中坦两国媒体首次在坦桑尼亚进行“新时代中非合作”联合采访。两国记者在联合采访中深入了解中坦医疗合作情况，将所见所闻所想写入一篇篇报道，通过纸媒和互联网等平台传递给中非民众，为讲好新时代中非合作故事、促进中非民心相通作出贡献。
（本报记者高石、黄炜鑫翻译整理）
《 人民日报 》（ 2024年08月26日 17 版）
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