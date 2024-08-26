人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中坦媒体联合采访——

共同讲好新时代中非合作故事（二）（新时代中非合作）

2024年08月26日06:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　第二十七批中国援坦桑尼亚医疗队队员赵立健与坦方医务人员正在查房。
　　格诺费娃摄

　　第二十七批中国援坦桑尼亚医疗队队员和当地医生向中坦媒体记者介绍相关情况。
　　《每日新闻报》记者 穆罕默德·曼博摄

　　基奎特心脏病研究所执行主任彼得·基森格正在接受中坦媒体记者采访。
　　本报记者 胡泽曦摄

　　中坦媒体记者采访基奎特心脏病研究所心脏外科主任安吉拉·穆霍齐亚。
　　本报记者 龚 鸣摄

　　基奎特心脏病研究所外景。
　　第二十七批中国援坦桑尼亚医疗队队员 刘义敏摄

　　基奎特心脏病研究所在心血管疾病专业诊疗方面取得了令人瞩目的进展，同时也成为坦桑尼亚医疗培训和经验交流的重要平台。通过与儿科先心病介入治疗专家赵立健等中国医生的合作，该研究所显著提升了治疗心血管疾病的能力，引入并开展了一些以前在坦桑尼亚无法实施的先进医疗方案。
　　——摘自《每日新闻报》报道

　　中国和坦桑尼亚的合作让基奎特心脏病研究所能够建立更加完善的医疗卫生体系。
　　该研究所的心血管疾病诊疗服务不仅惠及本地患者，也覆盖了来自东非和中非地区的患者。去年，该研究所接待了超过3000名患者，为718人进行了心脏手术。
　　——摘自《卫报》报道

　　日前，人民日报和坦桑尼亚媒体“新时代中非合作”联合采访在坦桑尼亚达累斯萨拉姆成功举行。人民日报和坦桑尼亚《每日新闻报》《卫报》等媒体记者共同前往第二十七批中国援坦桑尼亚医疗队所在的基奎特心脏病研究所采访。

　　这是中坦两国媒体首次在坦桑尼亚进行“新时代中非合作”联合采访。两国记者在联合采访中深入了解中坦医疗合作情况，将所见所闻所想写入一篇篇报道，通过纸媒和互联网等平台传递给中非民众，为讲好新时代中非合作故事、促进中非民心相通作出贡献。

　　（本报记者高石、黄炜鑫翻译整理）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月26日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部