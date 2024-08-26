本报记者 曹师韵

印度尼西亚国家研究创新署日前公布的最新数据显示，首都雅加达的水资源供需失衡，整座城市的用水需求高达每秒3万升，而实际可用水量不足每秒2万升。印尼国家研究创新署湖泊学和水资源研究中心的研究成果显示，雅加达的用水需求仍在以每年约3.3%的速度增加，预计到2028年将达每秒4万升，而届时可用水量可能仅剩每秒1.8万升。

同样的情况也发生在印尼其他地区。爪哇岛拥有印尼60%以上人口，而水资源仅占全国的10%，当地农业在旱季难以获得足够的灌溉水源。联合国的数据显示，当前印尼1亿多人口无法获得安全饮用水，全国仅7%的废水得到了妥善处理。

水资源短缺影响印尼正常生活用水、农业灌溉、工业生产等，制约经济发展。《雅加达邮报》报道称，到2045年，印尼面临的水资源困境可能导致其国内生产总值下降7.3%。

印尼多个部门和专业人士呼吁全社会保护水资源、提高利用效率。印尼政府也不断采取措施解决供水问题，保障正常生产生活秩序。截至今年初，印尼政府已在全国多个省份开工建设了110个清洁水中心、约140口井及相关的清洁水分配点和2000多个水源点。印尼政府还成立了由专家组成的清洁水工作组，协助解决易旱地区的供水问题。

印尼国家研究创新署还通过分析河流水文、土壤及相关经济社会指标等数据来评估某地区水资源健康状况，并据此实施了一系列解决方案，如恢复森林、修建蓄水池等，以提高水资源利用效率。

雅加达计划到今年年底修建12座水库，同时探索大规模废水处理方案，以缓解首都圈的用水紧张问题。雅加达政府还鼓励饮用水公司增加供水管道安装，力争到2030年将清洁水覆盖率提高至100%，保障社区民众的基本用水需求。东爪哇省政府及当地企业合作开发了流域管理综合模式，通过生态补偿计划确保当地农业用水的安全供应，并进一步提高了用水效率。

印尼政府同时通过与国际组织合作以加强水资源治理。在联合国儿童基金会的帮助下，印尼加强了水资源相关数据监测及分析能力，并在一些相对落后的地区、学校、社区加大护水节水宣传力度。2017年，世界卫生组织印尼办事处与印尼卫生部等部门合作，开始实施水安全计划。多年来，水安全计划通过收集分析数据、制定行动路线图、提供技术援助、加强专业培训等措施，持续改善印尼的安全饮用水供应状况。

（本报雅加达8月25日电）

《 人民日报 》（ 2024年08月26日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)