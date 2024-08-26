（俄罗斯）亚历山德拉·库兹涅佐娃

库兹涅佐娃身穿旗袍体验中国文化。

作者供图

我是一名出生于俄罗斯西伯利亚地区的00后。从我记事起，便常听大人们说起中国。中国时常出现在我的梦里，令我神往。年幼的我，怀抱希望，梦想有朝一日能到中国旅行。

12岁那年，在家人的支持下，我参加了前往北京的研学团，得以亲身感受这个让我魂牵梦绕的国度。当飞机缓缓降落，透过舷窗俯瞰，夜幕下的北京灯火璀璨、流光溢彩。坐在车里看北京街景，时而车水马龙、高楼林立，时而古色古香、韵味悠长。站在八达岭长城的古老石阶上远眺，群山苍翠，壮丽风景令人心潮澎湃。那次研学之旅让我收获良多，中国的一切都比我儿时在书中读到的更纯粹、更美好。

对中国愈发强烈的向往之情，让我找到了今后努力的方向。回到俄罗斯后，我做了一个决定，要潜心学习中国的语言和文化，争取高中毕业后到中国上大学。功夫不负有心人，2018年，我收到了海南大学国际文化交流学院的录取通知书，开始在海口这座城市求学。

也许是因为从小就与群山为伴、与溪流为邻，我十分热爱大自然。对我而言，海南四面环海、风景优美、气候宜人，是拥抱大自然最理想的地方。学习之余，我总爱四处走走看看。我自幼学习绘画，在探索大自然的过程中，禁不住再次拿起画笔，用绘画记录这里的椰风海韵和淳朴善良的人民。

我喜欢看海南的秀丽风景，也喜欢跟不同的人交流，了解当地文化习俗。我曾听一名赶海的黎族老人讲述过“甘工鸟”的故事。这段黎族人民家喻户晓的爱情传说，代表着他们对爱情的向往和歌颂。老人告诉我，海南最唯美、最浪漫的所在就是江海交汇之处，而这里也是我遇到爱人的地方。我们来自地北天南，但都热爱绘画艺术，都向往美丽的自然。

我希望能用艺术让生活变得更美好。有一次，我和爱人在文昌航天发射场写生，吸引了很多小朋友在周围观看，他们不断地问我们关于火箭发射的种种问题。那一刻我突然意识到，绘画能够把复杂的科学原理通过简单易懂又有趣的图形结构展示给孩子们，帮助他们更好地理解和学习科学。自此，我开始尝试用绘画诠释科学，并荣幸地成为海南省科学技术协会的科普志愿者，和科学家们一道深入一线，用绘画为孩子们讲述科技的力量。看到一双双天真活泼的眼睛好奇地看着我的作品，看到孩子们通过我的解读收获科学知识，我也感到成就满满。

时光荏苒，岁月如梭，今年已是我在中国生活的第六个年头。6年中，我拥有了幸福美满的家庭，和爱人始终在艺术的道路上并肩前行。未来，我希望能够和更多人一起，架起中国与世界其他国家沟通的艺术之桥，让更多人感知中国之美，促进不同文明交流互鉴。

（作者为俄罗斯青年画家、海南省青年美术家协会会员）

《 人民日报 》（ 2024年08月26日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)