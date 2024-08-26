本报记者 章念生 白元琪

尼泊尔博克拉国际机场航站楼。

本报记者 白元琪摄

中国游客在尼泊尔费瓦湖上泛舟。

本报记者 白元琪摄

中国和尼泊尔是山水相连的亲密邻邦。近年来，中尼传统友谊和友好合作不断发展，两国在教育、文化和旅游等领域的交流合作蓬勃发展。中方已在尼泊尔成功举办8届“中国节”活动和8届“中国教育展”活动，中国多年来稳居尼泊尔第二大游客来源国……两国人文交流合作持续深化，进一步拉紧了两国人民的情感纽带，促进了民心相通。

教育合作持续深化

尼泊尔首都加德满都闹市区商铺林立，古老建筑与现代民居交相辉映。记者沿着蜿蜒的小巷，来到一所充满南亚风情的青灰色教学楼前，这栋建筑的五楼便是加德满都大学孔子学院。这是尼泊尔第一所孔子学院，2007年由河北经贸大学与尼泊尔著名学府加德满都大学共同创办。

“我院目前注册学员累计超过5000人。”加德满都大学孔子学院中方院长李双成告诉记者，为满足越来越多尼泊尔民众学习中文的需求，学院不断拓展教学网络，已在全国各地开设31个教学点，包括4所面向中小学生的孔子课堂，并在加德满都开设6个成人社会班，同时向其他城市辐射。

走进学院的中文初级教室，记者看到墙壁上精心布置着中尼双语词汇卡片、名人名言等。“为提高学生们学习中文的兴趣和参与度，我们在课余会定期组织各种活动，比如汉字接龙、成语故事大赛、书法比赛等。”学院老师张宏伟说。

除了常年开设面向中小学及大学的中文必修课和选修课，孔子学院特别增设了针对成人的中文班，为尼泊尔外交部、教育部、海关总署等政府部门官员定制中文课程。孔子学院还与中企合作，为当地员工提供中文培训服务。

2023年，加德满都大学孔子学院推荐26名学生，向中国中外语言交流合作中心申请为期一学期、一学年及两学年的孔子学院奖学金。尼泊尔前副总理兼外长施雷斯塔表示：“尼中教育合作持续深化，中国已成为最受尼学生欢迎的留学目的地之一。中方为尼泊尔学生提供各类奖学金，并向尼泊尔派遣中国专家学者、志愿者老师等，极大促进两国教育交流合作。”

文化活动日益丰富

不久前，第六届尼泊尔旅游人才中文半年培训班在加德满都启动，来自尼泊尔旅游委员会、海关、移民局及各旅游行业协会的50多名学员参加。近日，首届尼泊尔中国流行舞大赛在加德满都举办。尼泊尔青年学生伴随着中国歌曲跳起欢快的舞蹈，尽情表达对中国文化的喜爱。

中尼两国人文交流内涵不断深化。众多文化活动的举办，进一步夯实了两国世代友好的民意基础。今年2月，在加德满都举行的中尼文化峰会上，两国小学生共同演绎中国歌曲、尼泊尔传统舞蹈等文艺节目，现场洋溢着欢声笑语。今年3月，首届尼泊尔全国龙舟赛在博克拉的贝格纳斯湖举行。选手竞相争先，号子声此起彼伏。岸边的观众加油助威，热情高涨。博克拉旅游酒店协会首次组织举办的这场龙舟赛受到当地民众热烈欢迎，活动进一步促进了当地民众对中国文化的了解。

尼泊尔总理奥利表示，两国文化活动日益丰富，有助于加深两国人民的相互理解和友谊。中国驻尼泊尔大使陈松表示，中尼关系的未来和友谊赓续掌握在两国青年手中，希望青年朋友们争做中尼世代友好的传承者、各领域务实合作的推动者、中尼关系未来的建设者，为两国关系注入更多青春活力。

“尼中友谊的生动写照”

博克拉是尼泊尔第二大城市，多年来以其独特的自然风光吸引各方游客。

“过去，游客必须先到加德满都中转，乘坐国内支线飞机才能抵达博克拉。”尼泊尔旅游委员会经理拉努告诉记者，几十年来，当地一直希望能够拥有一座现代化的国际机场。如今，由中工国际建设的博克拉国际机场有效促进了尼中西部地区与外界的互联互通。

2017年启动建设的博克拉国际机场项目历经5年竣工，于2023年初投入运营。截至2024年2月，博克拉国际机场已累计服务旅客超过100万人次，各项设施运行情况良好。博克拉国际机场副总经理雅索达表示，新机场的落成让尼泊尔人民实现了夙愿，促进了尼泊尔与其他国家的文旅交流。

“新机场的夜航功能是一大亮点，大幅提升了博克拉的航空运输能力。”据项目总工程师张成钢介绍，机场配备了先进的自动仪表着陆和助航灯光系统，为夜航提供有力保障。旅客现在可以轻松实现当天往返加德满都和博克拉，并且有多个航班可以选择。

尼泊尔民航局局长普拉迪普表示，博克拉国际机场是国家荣耀工程，它的建成有力带动了当地就业和经济发展。2023年，新机场旅客吞吐量超90万人次，远高于老机场前几年的运营能力和盈利水平。作为承办方之一，新机场为“尼泊尔博克拉国际山地越野赛”等多项国际赛事提供包机和其他服务。

“天气晴朗时，登高远眺，你会看到机场的波浪形屋顶与远处的安娜普尔纳峰恰好组成一只展翅高飞的雄鹰。”雅索达说，“这是尼中友谊的生动写照，两国关系将不断飞向新的高度。”

（本报加德满都电）

《 人民日报 》（ 2024年08月26日 16 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)