李 响

厄立特里亚是非洲之角地区的重要国家，被誉为“红海明珠”。厄立特里亚首都阿斯马拉位于东非高原最北端，海拔2300多米，是非洲海拔最高的首都之一，被称为“云中之城”。阿斯马拉的现代主义建筑被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。别具韵味的建筑，整洁宽阔的街道，直立高耸的棕榈树，诉说着这个国家独特的历史文化。

中国和厄立特里亚传统友谊深厚。两国深厚的友谊源于相似的历史遭遇，源于对主权和独立的尊重，源于共同促进世界和平与发展的价值理念。厄立特里亚建国当天即同中国建立大使级外交关系。30多年来，两国政治互信牢固，合作日益紧密。2022年，习近平主席同厄立特里亚总统伊萨亚斯决定将中厄关系提升为战略伙伴关系，为两国深化各领域合作注入新的强劲动力。2023年，习近平主席同对中国进行国事访问的伊萨亚斯总统举行会谈，就进一步深化两国关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成许多重要共识，为双边关系未来发展擘画了新蓝图。

近年来，中厄关系发展步入快车道。2021年，双方签署共建“一带一路”谅解备忘录。2023年，双边贸易额近5亿美元。中方同厄方通过共建“一带一路”倡议、中非合作论坛等框架和平台，推进互利合作，实现共同发展。担任中国驻厄立特里亚大使3个多月来，我迎接中国第十七批援厄医疗队到来，参加中厄友谊林植树活动，走访中国企业承建的发电站等项目……所到之处，我深刻体会到中厄两国人民间的深厚情谊，深感两国各领域务实合作不断深化，更对中厄友谊的光明未来充满信心。

厄立特里亚人民的热情友好令我印象深刻。走在路上，总会有当地人主动问候。在2024年厄立特里亚文化节上，我感受到当地人对和平安宁的珍视，对多元文化的包容。面对当前充满不稳定性、不确定性的国际形势，发展好中厄关系不仅符合两国共同和长远利益，也对维护地区和平和国际公平正义具有重要意义。

2024年中非合作论坛峰会即将在北京举行。这是中非合作的盛事，必将为中厄关系发展注入新动力。中方愿以此为契机，落实好中厄两国元首重要共识，深化两国朋友加同志的亲密友好关系，推动中厄战略伙伴关系不断迈上新台阶，为推动构建高水平中非命运共同体作出新贡献。

（作者为中国驻厄立特里亚大使）

《 人民日报 》（ 2024年08月26日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)