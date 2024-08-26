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“红厅论坛·阿比让云对话会：中国式现代化与非洲携手共进”在科特迪瓦举行

2024年08月26日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社阿比让8月24日电  （记者张健）中非合作论坛峰会即将召开之际，由新华通讯社非洲总分社主办的“红厅论坛·阿比让云对话会：中国式现代化与非洲携手共进”23日在科特迪瓦经济首都阿比让举行。

　　中国驻科特迪瓦大使馆、科特迪瓦数字转型与数字化部、科特迪瓦国家新闻管理局等机构代表，与科特迪瓦通讯社、尼日尔通讯社、塞内加尔通讯社、非洲中非合作发展专业记者协会以及贝宁、布基纳法索、多哥、刚果（金）、喀麦隆、马里等非洲国家的50余位媒体代表齐聚云端，围绕“中共二十届三中全会与中国式现代化的世界影响”“媒体视角下的中非互惠合作”“中非媒体合作的机遇与挑战”等主题进行了交流。

　　“中国式现代化为非洲带来许多启发。随着近年来非中合作的不断深化与发展，越来越多非洲人愿意了解中国、走近中国。”非洲中非合作发展专业记者协会主席伯格雷说。他表示，媒体在非中关系中发挥着重要作用，建立积极的非中媒体合作有利于呈现更真实、更客观的报道内容，打破西方媒体对非中合作的偏见与误读。

　　喀麦隆中喀新闻网主编恩乔亚说，喀中两国媒体为加强非中合作作出的贡献有目共睹，是非中发展的促进者、非中交流的推动者和非中友谊的见证者。

　　贝宁独立政策分析师兼记者乌苏表示，贝中媒体为报道两国基础设施建设、电商和文化等领域合作进行了良好沟通，希望加强同中国媒体合作，让双方在信息传播和促进非中关系方面继续发挥积极作用。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月26日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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