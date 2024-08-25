新华社莫斯科/基辅8月25日电 俄罗斯总统新闻局25日发布消息说，俄总统普京24日深夜听取俄军在俄乌边境地区战斗报告。乌克兰总统泽连斯基24日与德国总理朔尔茨通电话通报前线局势。

普京听取了包括黑海舰队第810海军陆战旅、第11独立空降突击旅等多支部队指挥官有关在俄乌边境地区遂行战斗任务的报告。

泽连斯基24日在与朔尔茨的通话中还通报了乌军对装甲车和防空装备的需求。双方讨论了继续为乌提供资金支持和使用俄罗斯被冻结资产满足乌方需要等事项。

俄罗斯别尔哥罗德州州长格拉德科夫25日在社交媒体上说，乌军前一天夜间炮击该州拉基特诺耶村，造成5名平民死亡，另有13人受伤。

俄罗斯国防部25日通报说，俄军继续在库尔斯克方向阻击乌克兰军队进攻，同时还对乌克兰苏梅州的多支部队和装备集结地进行打击。过去一天，乌军在库尔斯克方向损失超过300人和14辆装甲车辆。

乌克兰武装力量总参谋部25日在社交媒体通报说，过去24小时，乌俄双方在顿涅茨克地区的波克罗夫斯克方向战斗最为激烈。乌军在哈尔科夫、库皮扬斯克、克拉马托尔斯克、托列茨克和波克罗夫斯克等多个方向击退了俄军。

乌克兰空军25日在社交媒体上说，24日夜间至25日凌晨，俄军对乌克兰切尔尼戈夫州、苏梅州、哈尔科夫州、尼古拉耶夫州等地进行了无人机和导弹攻击。乌军在尼古拉耶夫州击落8架俄军无人机。

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