人民网里约热内卢8月23日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间8月23日，率团在巴西访问的上海市杨浦区政协主席邰荀一行到访里约热内卢巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）会馆，并与巴西和统会举行座谈会。中国驻里约热内卢代总领事王海涛、巴西和统会会长张小春出席座谈会并致辞。

邰荀表示，此次代表团来到巴西，走访了多所高校和企业，中巴两国人民之间的深厚友谊让代表团成员们深受感动。以巴西和统会为代表的华侨华人侨团不仅为巴西当地经济社会发展作出了积极贡献，也为中巴两国友好合作架起了一座重要桥梁。期待在座谈会上与大家分享上海市杨浦区的最新发展，也希望在经贸和文化等领域与侨胞进行更加广泛的合作，共同为推动中巴两国友好关系发展贡献力量。

上海市杨浦区政协主席邰荀在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

王海涛表示，上海市杨浦区有着深厚的历史文化底蕴和巨大的经济发展潜力。杨浦区政协代表团的到访，是中巴两国友好交流的具体体现，也是推动两国地方合作的重要契机。作为巴西经济文化中心之一，里约热内卢近年来与中国各地的交流合作日益密切，希望杨浦区与里约积极分享自身在创新经济、智慧城市和社会治理等方面的成功经验。相信此访将为推动两地在经贸、科技、文化等领域的合作注入新的活力。

中国驻里约热内卢总领馆代总领事王海涛在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

张小春表示，巴西和统会一直秉持促进两岸和平统一、增进中巴两国友谊的宗旨，积极推动中巴两国人民的友好往来与互利合作。希望以此次座谈会为契机，推动里约侨胞与上海市杨浦区开辟更多的合作之路，打开更多的开放之窗，架设更坚固的交流之桥。

巴西和统会会长张小春在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约总领馆副总领事王尉育，领侨处处长齐冀，领事曾粲、王祉祎，以及巴西和统会永久名誉会长尹楚平、王俊晓，执行会长林海平、监事长魏贵德、第一常务副会长王申晓等参加座谈会。座谈会由巴西和统会秘书长张颖主持。

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