人民网曼谷8月25日电 （记者孙广勇）8月24日，中国人民解放军第11批援老医疗队在老挝首都万象为赴老挝中国国际中文教育志愿者举办了一场主题讲座。此次讲座由中国援老医疗队与中国教育部语言合作中心联合举办，旨在加强志愿者队伍建设，提高志愿服务水平，为推动中老友好关系发展贡献力量。

讲座伊始，中国援老挝医疗队队长任贵发表致辞，并详细介绍了援老医疗队的历史、任务和成果。自援老医疗队成立以来，队员们始终坚持和发扬“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神，为老挝人民提供优质的医疗服务，赢得了老挝政府和民众的广泛赞誉。援外医疗队的故事不仅仅是援助与被援助的关系，它更是关于人类共同面对挑战、共同追求健康和幸福的伟大实践，援老医疗队的队员们用他们的实际行动诠释了什么是真正的国际主义精神。他希望志愿者们能够继承和发扬这种精神，为深化中老两国人民的友谊和理解架起桥梁。

随后，耳鼻喉科专家田克勇为志愿者们做了题为《老挝常见传染病防治》的讲座。他结合自己在老挝工作的实际经验，详细讲解了登革热、疟疾、乙肝等老挝常见传染病的症状、传播途径和预防措施。提醒志愿者们在日常生活中要提高防范意识，养成良好的卫生习惯，确保身体健康。

在这场讲座中，中国援老医疗队和中国教育部语言合作中心共同传递了知识与精神的火炬。援老医疗队的无私奉献与中心的文化交流使命相得益彰，共同书写了中老友谊的新篇章。今后，双方将继续携手开展此类活动，深化合作，为推动中老友好关系发展贡献力量。

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