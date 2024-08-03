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伊朗情报部长：以色列暗杀哈尼亚得到美国许可

2024年08月03日11:01 | 来源：新华网
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新华社德黑兰8月2日电（记者沙达提）伊朗伊斯兰共和国通讯社2日援引伊朗情报部长伊斯梅尔·哈提卜的话报道说，以色列政权对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚的暗杀是在美国的许可下进行的。

哈提卜表示，哈尼亚被暗杀同时再次证明了以色列的残暴。

另据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗代外长巴盖里2日在与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利的通话中，谴责某些欧洲国家与美国一起阻止联合国安理会谴责暗杀哈尼亚事件。巴盖里强调，这起侵犯伊朗国家主权和领土完整的暗杀事件将危及地区和全球的和平与稳定。他重申，伊朗将行使其合法和固有的权利来惩罚“以色列犯罪团伙”。

伊朗伊斯兰革命卫队7月31日证实，哈尼亚及一名保镖当天在其位于伊朗首都德黑兰的住所内遇袭身亡。哈尼亚7月30日参加了伊朗总统佩泽希齐扬的就职仪式。佩泽希齐扬7月31日表示，伊朗将捍卫其领土完整和荣誉，伊朗和巴勒斯坦之间的纽带将更加牢固。

哈尼亚遭暗杀后，尚无任何组织和个人宣称制造这起袭击。以色列方面也未作回应。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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