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调查称近千名原住民儿童死于寄宿学校 美政府被要求道歉

2024年08月03日10:26 | 来源：中国新闻网
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中新网8月2日电 据美联社报道，美国内政部官员7月30日公布的一项调查报告显示，至少有973名美国原住民儿童，死于美国政府虐待性的寄宿学校系统，他们呼吁政府代表学校道歉。

报道称，该调查由美国内政部长哈兰德委托进行，在美国400多所寄宿学校中的65所中，发现了有标记和无标记的墓地。这些学校中的美国原住民儿童，被强行融入白人社会。

调查结果没有具体说明每个孩子是如何死亡的，但官员们表示，在截至1969年的150年间，死亡原因包括疾病和虐待。还有更多儿童在学校生病并被送回家后死亡。

据报道，哈兰德在过去两年举办了一系列听证会，在会上，数十名曾在寄宿学校的学生泪流满面地回忆起他们的经历。他们谈到因为说母语而受到惩罚、被锁在地下室、以及被剪掉头发以掩盖自己的身份。他们有时遭到单独监禁、殴打或被扣留食物。许多人离开学校时只掌握了基本的职业技能，这使他们面临艰难的就业前景。

哈兰德是新墨西哥州拉古纳-普韦布洛部落的成员，也是美国第一位原住民内阁部长，她在7月30日与记者的通话中说：“联邦政府通过寄宿学校政策采取了深思熟虑的战略行动，将孩子们与他们的家庭隔离开来，剥夺他们的身份，并从他们身上窃取对原住民至关重要的语言、文化和联系。”

报道指出，美国联邦政府于1819年通过法律和政策来支持这些寄宿学校，这些学校在1960年代仍在运营。根据美国原住民寄宿学校治疗联盟的数据，到1920年代，大多数原住民学龄儿童就读于联邦政府或宗教组织运营的寄宿学校。

哈兰德说，她本人感到“无法用言语表达的歉意”，但联邦政府也应正式道歉。内政部官员还建议政府投资一些项目，帮助美国原住民社区从寄宿学校造成的创伤中恢复过来。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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