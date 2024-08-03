据路透社报道，拜登政府计划扩大所谓的《外国直接产品规则》范围至更多中国半导体企业。

《外国直接产品规则》于1959年出台，赋予了美国政府控制其技术贸易的权力，包括控制在其他国家生产的产品。根据这一规则，拜登政府禁止外国企业向中国出口使用了美国技术或零部件的芯片制造设备及高级芯片。

包括东京电子和阿斯麦两大芯片设备制造商在内，来自日本、德国、韩国及其他30个国家和地区的相关企业将不会受到规则扩大的影响，但马来西亚、新加坡、以色列和中国台湾的相关企业却未被豁免。这表明扩大规则范围的象征意义远大于实际意义，实则是民主党在美国总统大选到来之前抨击中国的戏码。

关于美国此举的另一个看点，是越来越多的美国盟友开始与拜登政府的对华“芯片战”保持距离。换言之，美国针对芯片的最新动作表明，“芯片联盟”非但没有成功阻止中国高新技术的进步，反倒表明拜登政府在过去三年多的时间里精心组建的“统一战线”开始崩盘。

美国商务部解释称，是否获得豁免是“基于外交关系、安全问题等因素”，由此可以推断出，马来西亚和新加坡与中国交好，可能是导致两国未被豁免的原因。

鉴于美国干涉而导致两岸关系紧张，中国台湾之所以未被豁免的唯一原因，就是美国政府清楚，哪怕牺牲了岛内企业的利益，其在台湾的代理人也没有胆量抱怨。在美国看来，只要能够进一步疏远两岸，这些代理人就应该感激盟友帮忙，推动了“台独”进程。

鉴于以色列如今在中东局势上要仰仗拜登政府，该国未被豁免就不足为奇了，毕竟要美国帮忙总得付出代价。

同时，美国本土芯片制造设备生产企业英伟达和泛林集团也必然成为美国政策的受害者。当他们缺席时，来自其他30多个发达国家的竞争对手将抢占他们在中国为数不小的市场份额。

实际上，日本、荷兰和韩国企业想方设法规避美国的胁迫，在过去几年里，他们与中国的芯片贸易稳步增长。这可能也是促使拜登政府扩大《外国直接产品规则》的原因之一：允许这些企业与中国进行贸易往来，挽回一些丢掉的面子。

豁免消息一出，阿斯麦、东京电子等多家企业的股票上涨，美国对中国费尽心思拉下的“芯片铁幕”即将终结，令市场振奋。

拜登政府不仅企图通过胁迫盟友遏制中国，还企图通过大打“中国牌”剥削盟友。“芯片铁幕”从落下到崩盘的过程中，清晰认证了这一点。

本文编译自《中国日报》8月2日社论

原标题：Weakness of US' 'iron chip curtain' exposed

出品：中国日报社论编辑室 中国日报中文网

编译：曹静 编辑：李海鹏

(责编：艾雯、刘叶婷)