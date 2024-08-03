新华社北京8月2日电（记者董雪）就澳大利亚中国工商业委员会日前发布“对华贸易为澳家庭带来的利益”相关报告，外交部发言人林剑2日表示，该报告列举的事实和数据反映了对华贸易为澳民众带来的巨大实惠，彰显了中澳经贸关系互利共赢的本质，也再次说明中国的发展对澳方是机遇而不是挑战。

当日例行记者会上，有记者问：近期，澳大利亚中国工商业委员会（ACBC）就“对华贸易为澳家庭带来的利益”发布报告。报告显示，2022至2023财年，对华贸易使澳平均家庭可支配收入增加2600澳元，占澳平均家庭可支配收入的4.6%，为澳创造59.56万个就业机会，使澳家庭节约生活成本4.2%，澳从中国进口占澳总进口比重越大，生活成本降低越多。请问中方对此有何评论？

“中方注意到澳方机构发布的有关报告。报告列举的事实和数据反映了对华贸易为澳民众带来的巨大实惠，彰显了中澳经贸关系互利共赢的本质，也再次说明中国的发展对澳方是机遇而不是挑战。”林剑说。

他表示，中澳两国经济高度互补，是天然的合作伙伴。当前，中国正进一步全面深化改革，推进中国式现代化，这将给中澳合作带来更多机遇。中澳合作前景广阔，两国加强合作可以将互补优势转化为两国共同发展的有力动能，也有利于维护全球产业链供应链稳定畅通，为两国、地区乃至世界经济持续恢复注入更多正能量。

“中方愿同澳方一道，以中澳建立全面战略伙伴关系10周年为新的起点，落实好两国领导人重要共识和李强总理今年6月访澳成果，不断培育中澳合作的新的增长点，做大合作共赢的蛋糕，更好造福两国人民。”林剑说。

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