新华社塔那那利佛8月2日电（刘志磊 高庶民）当地时间8月2日上午，执行“和谐使命-2024”任务的中国海军“和平方舟”号医院船驶离马达加斯加安齐拉纳纳港码头，圆满完成对马达加斯加的首次访问，前往这次任务的第四站莫桑比克。

8月2日，中国海军“和平方舟”号医院船驶离马达加斯加安齐拉纳纳港时，医护人员列队挥手告别。新华社发（曹春耀摄）

马达加斯加总理恩蔡在抵达当天到码头迎接并登船参观。他表示，马中建交52年来，两国政府和人民间的合作不断深化，这种合作是互利共赢的，让两国人民受益，“和平方舟”的到访是马中之间友好合作与交流的又一重要标志。

7月30日，中国海军“和平方舟”号医院船医务人员在马达加斯加开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

在为期7天的访问中，“和平方舟”号医院船为当地民众、中方机构人员、华侨华人等提供医疗服务，累计诊疗7000余人次，完成辅助检查检验2986人次，成功实施手术171例，收治住院患者19人，受到马方民众热烈欢迎和广泛赞誉。

7月30日，中国海军“和平方舟”号医院船医务人员在马达加斯加开展医疗服务时，当地民众排队就诊。新华社发（刘志磊摄）

7月28日，中国海军“和平方舟”号医院船医务人员在马达加斯加开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

除主平台接诊外，医院船还派出多支医疗队深入当地村庄、医院开展巡诊、联合会诊、急救技能培训和学术交流。此外，任务官兵代表还在当地开展文化联谊和体育赛事活动，增进彼此互信、加深双方友谊。

7月27日，中国海军“和平方舟”号医院船医务人员在马达加斯加开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

7月30日，中国海军“和平方舟”号医院船医务人员在马达加斯加开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

7月27日，中国海军“和平方舟”号医院船医务人员在马达加斯加开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

(责编：艾雯、刘叶婷)