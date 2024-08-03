人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国海军“和平方舟”号医院船结束访问马达加斯加前往莫桑比克

2024年08月03日09:20 | 来源：新华网
小字号

新华社塔那那利佛8月2日电（刘志磊 高庶民）当地时间8月2日上午，执行“和谐使命-2024”任务的中国海军“和平方舟”号医院船驶离马达加斯加安齐拉纳纳港码头，圆满完成对马达加斯加的首次访问，前往这次任务的第四站莫桑比克。

8月2日，中国海军“和平方舟”号医院船驶离马达加斯加安齐拉纳纳港时，医护人员列队挥手告别。新华社发（曹春耀摄）

8月2日，中国海军“和平方舟”号医院船驶离马达加斯加安齐拉纳纳港时，医护人员列队挥手告别。新华社发（曹春耀摄）

马达加斯加总理恩蔡在抵达当天到码头迎接并登船参观。他表示，马中建交52年来，两国政府和人民间的合作不断深化，这种合作是互利共赢的，让两国人民受益，“和平方舟”的到访是马中之间友好合作与交流的又一重要标志。

7月30日，中国海军“和平方舟”号医院船医务人员在马达加斯加开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

7月30日，中国海军“和平方舟”号医院船医务人员在马达加斯加开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

在为期7天的访问中，“和平方舟”号医院船为当地民众、中方机构人员、华侨华人等提供医疗服务，累计诊疗7000余人次，完成辅助检查检验2986人次，成功实施手术171例，收治住院患者19人，受到马方民众热烈欢迎和广泛赞誉。

7月30日，中国海军“和平方舟”号医院船医务人员在马达加斯加开展医疗服务时，当地民众排队就诊。新华社发（刘志磊摄）

7月30日，中国海军“和平方舟”号医院船医务人员在马达加斯加开展医疗服务时，当地民众排队就诊。新华社发（刘志磊摄）

7月28日，中国海军“和平方舟”号医院船医务人员在马达加斯加开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

7月28日，中国海军“和平方舟”号医院船医务人员在马达加斯加开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

除主平台接诊外，医院船还派出多支医疗队深入当地村庄、医院开展巡诊、联合会诊、急救技能培训和学术交流。此外，任务官兵代表还在当地开展文化联谊和体育赛事活动，增进彼此互信、加深双方友谊。

7月27日，中国海军“和平方舟”号医院船医务人员在马达加斯加开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

7月27日，中国海军“和平方舟”号医院船医务人员在马达加斯加开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

7月30日，中国海军“和平方舟”号医院船医务人员在马达加斯加开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

7月30日，中国海军“和平方舟”号医院船医务人员在马达加斯加开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

7月27日，中国海军“和平方舟”号医院船医务人员在马达加斯加开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

7月27日，中国海军“和平方舟”号医院船医务人员在马达加斯加开展医疗服务。新华社发（刘志磊摄）

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部