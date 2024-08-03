新华社基加利8月2日电 题：小小菌草 造福世界

新华社记者吉莉

菌草技术应用非洲区域研讨会及培训班日前在卢旺达南方省胡耶市开幕。研讨会以“菌草技术的应用：菌菇生产、牲畜饲料和环境保护”为主题，深入探讨菌草技术在非洲的应用现状和未来前景。2001年，来自中国的菌草技术首次作为官方援助项目走出国门，在巴布亚新几内亚落地。20多年来，菌草技术已经在100多个国家落地生根，在脱贫、就业、治沙、畜牧、发电等领域释放巨大潜力，成为造福世界的“幸福草”。

菌草技术“以草代木”，从根本上解决了食用菌栽培需大量砍树的“菌林矛盾”。菌草株型大、产量高、适应力强，除作为蘑菇培养基外，还可大面积种植以防水土流失，或做饲料、有机肥料等。菌草技术发明人林占熺教授说，运用中国菌草技术发展菌草特色产业，具有千家万户能参与、能发展，以及投入省、见效快、经济效益高、生态效益好、适应性广等优点。这些特性使得菌草技术在资源匮乏、环境脆弱的地区展现出强大的生命力和可观的经济价值。在非洲大陆，许多国家面临着严重的粮食安全问题，土地贫瘠和环境恶化进一步加剧挑战。引入菌草技术为当地农民带来新的希望，通过种植菌草，农民不仅可以获得优质的牲畜饲料，还可以利用菌草栽培食用菌，创造收入来源。

2024年3月28日，在位于福州的福建农林大学，来自卢旺达和巴布亚新几内亚的学生在“国际菌草苑”内查看菌草长势。新华社记者林善传摄

在卢旺达，自菌草技术引入以来，当地菌草产业发展迅速，不仅为市场提供了丰富的食用菌产品，还创造了大量就业机会，有力推动了当地经济发展。2013年，卢旺达青年莱昂尼达斯·穆希米伊马纳前往中国学习菌草技术。学成归来后，他在卢旺达首都基加利创办了一家食用菌培育工坊，目前有10名全职雇员，旺季还要招聘几十名临时工。工坊每月最多可生产约3万个菌袋，每周能收获600公斤鲜菇，产品不仅供应本国市场，还出口到乌干达和刚果（金）等国家。中国援卢旺达农业技术示范中心迄今已扶持50多家生产食用菌菌袋的卢旺达企业和合作社，从事食用菌培育的当地农户超过4000户，整个产业链带动3万多人就业。卢旺达农业官员表示，菌草技术已帮助很多卢旺达人摆脱贫困，缓解了许多家庭面临的营养不良问题。

在卢旺达首都基加利的一家食用菌培育作坊，作坊主人埃马纽埃尔·阿希马纳检查菌袋（2020年9月9日）。中国福建农林大学的菌草专家2006年来到卢旺达开始菌草技术合作项目，在当地示范和推广菌草技术。新华社发（西里尔·恩德格亚摄）

一株“幸福草”，万家“幸福路”。类似的成功案例在斐济、巴布亚新几内亚、中非共和国等国也屡见不鲜。这些国家采用菌草技术后，不仅提高了农业生产能力，还改善了当地生态环境。中国倾力“传帮带”，通过开办培训课程、举办研讨会和论坛、进行生产示范，助力更多国家借助菌草技术消除贫困、维护粮食安全，帮助越来越多民众过上更好的生活。巴布亚新几内亚前内阁部长给女儿起名“菌草”。莱索托人民创作歌颂菌草的民歌。联合国经济和社会事务部国家战略和能力建设处处长阿姆松·西班达表示，菌草技术有助于实现消除贫困等多个可持续发展目标，已成为中国-联合国和平与发展基金的优先项目。巴布亚新几内亚总理马拉佩近日说，中国菌草旱稻项目在巴新农业和减贫事业中发挥重要作用，巴新政府将继续积极支持菌草旱稻项目发展。

(责编：艾雯、刘叶婷)