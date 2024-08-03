新华社北京8月2日电 中东地区消息人士1日说，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚7月31日遇刺身亡后，伊朗与地区盟友紧急会晤，商讨报复方案。以色列总理本雅明·内塔尼亚当天强硬表态，称将对一切袭击“以牙还牙”。

这是7月30日在伊朗德黑兰拍摄的伊斯梅尔·哈尼亚（中）。新华社记者沙达提摄

政治分析师预期，伊朗与其地区盟友为避免落入以色列把美国绑上战车的圈套，其发动的报复行动会有限度，以避免局势升级。

“抵抗之弧”会晤

黎巴嫩真主党消息人士8月1日向法新社披露，伊朗政府官员7月31日与“抵抗之弧”盟友代表在伊朗首都德黑兰举行会晤，就以方刺杀哈尼亚和真主党高级指挥官商讨两种报复方案：一种是所有成员“同时出拳”；另一种是依次打击以色列、形成“组合拳”。

伊朗政府和哈马斯认定暗杀哈尼亚系以色列所为，以方既未否认，也未承认。在哈尼亚遇刺前一天，以色列空袭黎巴嫩首都贝鲁特南郊一处真主党目标，打死真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔和多名平民。

8月1日，在黎巴嫩首都贝鲁特，真主党成员参加真主党高级军事指挥官福阿德·舒库尔的葬礼。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·阿克巴尔·艾哈迈迪安告诉伊朗迈赫尔通讯社，“抵抗之弧”所有成员都会就哈尼亚遇刺实施报复。

“抵抗之弧”是伊朗主导的一个抗以联盟，包括哈马斯、真主党、也门胡塞武装以及一些伊拉克民兵武装。法新社援引伊拉克伊斯兰抵抗组织一名领导人的话报道，在伊拉克、也门和叙利亚境内武装组织的参与下，伊朗将主导首次报复行动，对以方多个军事目标实施空袭；以色列随后还将“受到来自真主党的回击”。

或“猛烈但有限”

据路透社援引一名伊朗政府高级官员的话报道，“抵抗之弧”将确定报复以色列“最佳、最有效”方式。

以色列总理内塔尼亚胡1日在一份声明中说，以方已“从进攻和防御两方面都做了高级别准备”，任何挑衅行为都将付出“高昂代价”。

这是4月14日凌晨在以色列特拉维夫上空拍摄的以色列防空系统启动拦截的画面。新华社发（托默·诺伊贝格摄/基尼图片社）

英国卡迪夫大学国际关系专家阿迈勒·萨阿德表示，伊朗很可能会与“抵抗之弧”盟友协同行动，以阻止以色列继续实施类似“定点清除”的政策，但同时会尽可能避免报复行动升级为战争。因为伊朗和黎巴嫩真主党不想“落入内塔尼亚胡的圈套”，让以方乘机把美国直接拖进战争。

伊朗政治分析师艾哈迈德·泽达巴迪推测，伊朗此番报复会比今年4月对以报复行动“力度更猛”，但不会升级至“全面、失控的战争”。

今年4月13日，伊朗向以色列发射导弹和爆炸式无人机，报复以色列袭击伊朗驻叙利亚外交建筑等军事行动。按照以军说法，伊朗共发射了数百枚导弹和无人机，不过大多数被以色列拦截。

多方表达担忧

对中东地区局势升级，联合国、约旦、卡塔尔等多方表达担忧，敦促各方保持克制。法新社援引联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的话报道，发生在伊朗与黎巴嫩境内的袭击意味着冲突出现“危险的升级”。

约旦佩特拉通讯社报道，约旦和埃及外长在通话中谴责以色列导致紧张局势升级，敦促让“局势降温”。

卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼在社交媒体上说，哈尼亚遇刺导致本轮巴以冲突调解进程陷入困境。卡塔尔是以色列与哈马斯间停火谈判的主要斡旋方。（王逸君）

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