新华社北京8月2日电 美国和俄罗斯两方阵营1日在土耳其首都安卡拉进行冷战结束以来最大规模换囚。美国及其北大西洋公约组织盟国释放8名俄罗斯人，俄方释放16人，其中包括美俄之间就换囚议题拉扯许久的几名“要犯”。

这是5月11日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的克里姆林宫。新华社发（亚历山大摄）

一些分析师认为，大规模换囚并不意味着俄美关系的突破性改善，但说明美俄之间依旧保持沟通渠道。

密谈已久

这次获释人员包括因间谍罪在俄获刑的美国《华尔街日报》驻莫斯科记者埃文·格尔什科维奇、美前海军陆战队员保罗·惠兰，以及因在德国暗杀一名原车臣分离主义武装指挥官而被判终身监禁的俄罗斯人瓦季姆·克拉西科夫。

2023年10月6日，德国柏林勃兰登堡门被灯光点亮。新华社记者任鹏飞摄

据聚焦俄罗斯报道的美国在线杂志《知情人》1日披露，美俄之间关于换囚的秘密谈判在2022年上半年就开始了。当时讨论用德方关押的克拉西科夫交换俄方关押的俄反对派领导人阿列克谢·纳瓦利内。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京去年12月暗示，他希望俄美就释放格尔什科维奇达成“解决方案”。

谈判并不顺利。《知情人》说，普京一开始希望用格尔什科维奇交换克拉西科夫。克里姆林宫起初认为，只要跟美国谈就够了，美国能够影响欧洲盟友。但是，克拉西科夫被监禁在德国，德方参与换囚谈判是必然的。然而，德国方面只愿意讨论用克拉西科夫交换纳瓦利内。

报道说，双方朝着这个方向谈，但俄方迟迟不愿意把纳瓦利内加入换囚名单。今年2月，纳瓦利内在狱中猝死。德国4月发出信号称，有意同意俄方用多人交换克拉西科夫一人。

德国政府1日说，释放克拉西科夫这样一名罪犯，“不是一个轻松的决定”。

各获加分

美国总统约瑟夫·拜登1日称这次换囚是“友谊和外交壮举”，称赞盟友“勇敢决定”，尤其感谢德国总理奥拉夫·朔尔茨。

这是1月15日在美国首都华盛顿拍摄的雪中的白宫。新华社发（阿伦摄）

路透社说，在副总统卡玛拉·哈里斯接替拜登竞选总统之后，换囚对白宫而言是“外交胜利”，给民主党阵营加分。共和党总统候选人唐纳德·特朗普今年6月同拜登进行电视辩论时，称他一赢得选举就会让格尔什科维奇获释。

对普京而言，让在西方国家获刑的俄罗斯人回国同样是胜利。尤其是，他多次表示希望克拉西科夫获释。一些国际媒体认为后者是俄联邦国家安全局特工。普京1日在机场迎接获释人员时说，祖国“一刻也没有忘记你们”。

路透社报道，这次涉及多个国家的换囚协议看起来只是“一次性”，不会让陷入敌对的美俄关系得到“重置”。美国总统国家安全事务副助理乔恩·芬纳告诉美国有线电视新闻网，美俄关系仍处于“非常困难的阶段”，“谈判不涉及信任”。

法国国际与战略事务研究所研究员卢卡斯·奥班认为，换囚协议显示美国和俄罗斯之间保持联络，渠道畅通，就像美国与苏联在“冷战”时期那样，“双方进行讨论，而且是长时间对话”。

美俄之间上一次大规模换囚是在2010年，涉及14人。美联社说，自2022年2月俄乌冲突升级以来，美俄之间仍有数次换囚。最引人注目的是2022年12月，俄罗斯释放因持有和走私毒品罪名而获刑的美国女子篮球运动员布兰妮·格里纳，美国释放俄军火商维克托·布特。但美俄关系未见改善。

美联社说，换囚意味着双方就共同利益进行协调并作出妥协，不应夸大其意义。但是，在两国公开对抗的情况下，能够达成交易，依旧值得注意。（胡若愚）

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