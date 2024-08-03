人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美俄等国大规模换囚 普京机场迎接归国人员

2024年08月03日08:53 | 来源：新华网
小字号

新华社北京8月2日电 美国和俄罗斯两方阵营1日在土耳其首都安卡拉进行冷战结束以来最大规模换囚。美国及其北大西洋公约组织盟国释放8名俄罗斯人，俄方释放16人，其中包括美俄之间就换囚议题拉扯许久的“要犯”。

据土耳其总统府新闻局消息，美国、德国、波兰、斯洛文尼亚、挪威、俄罗斯、白俄罗斯等7国当天在安卡拉进行囚犯交换。

俄罗斯媒体援引俄联邦安全局消息报道，8名俄罗斯公民通过交换回国，另有两名儿童同时回国。俄总统网站1日发布消息说，为了让被外国拘留和监禁的俄公民回国，俄总统普京签署法令赦免了13人。

美国白宫1日发布消息说，包括3名美国公民、5名德国公民在内的16名被关押在俄罗斯监狱的人员获释。

视频截图

视频截图

此次交换的囚犯中包括此前被关押在俄罗斯的美国《华尔街日报》驻莫斯科记者埃文·格尔什科维奇、在俄被判间谍罪的美前海军陆战队员保罗·惠兰，以及此前被关押在德国的俄罗斯公民瓦季姆·克拉西科夫等。

视频截图

视频截图

获释俄方人员乘飞机抵达莫斯科时，普京亲自到机场迎接。普京说，祖国“一刻也没有忘记你们”。俄罗斯一名消息人士表示，俄方对这次换囚“非常满意”。

美国媒体披露，美俄2022年年初开始换囚谈判，讨论用关押在德国的克拉西科夫交换当时关在狱中的俄反对派领导人阿列克谢·纳瓦利内。今年2月，纳瓦利内在狱中猝死。4月，德国发出信号，有意让俄方用多人交换克拉西科夫一人。

外媒称，这是冷战结束后美国和俄罗斯两方阵营最大规模换囚。美俄之间上一次大规模换囚是在2010年，涉及14人。（记者：胡若愚、惠晓霜）

(责编：艾雯、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部