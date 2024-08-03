新华社北京8月2日电 美国和俄罗斯两方阵营1日在土耳其首都安卡拉进行冷战结束以来最大规模换囚。美国及其北大西洋公约组织盟国释放8名俄罗斯人，俄方释放16人，其中包括美俄之间就换囚议题拉扯许久的“要犯”。

据土耳其总统府新闻局消息，美国、德国、波兰、斯洛文尼亚、挪威、俄罗斯、白俄罗斯等7国当天在安卡拉进行囚犯交换。

俄罗斯媒体援引俄联邦安全局消息报道，8名俄罗斯公民通过交换回国，另有两名儿童同时回国。俄总统网站1日发布消息说，为了让被外国拘留和监禁的俄公民回国，俄总统普京签署法令赦免了13人。

美国白宫1日发布消息说，包括3名美国公民、5名德国公民在内的16名被关押在俄罗斯监狱的人员获释。

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此次交换的囚犯中包括此前被关押在俄罗斯的美国《华尔街日报》驻莫斯科记者埃文·格尔什科维奇、在俄被判间谍罪的美前海军陆战队员保罗·惠兰，以及此前被关押在德国的俄罗斯公民瓦季姆·克拉西科夫等。

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获释俄方人员乘飞机抵达莫斯科时，普京亲自到机场迎接。普京说，祖国“一刻也没有忘记你们”。俄罗斯一名消息人士表示，俄方对这次换囚“非常满意”。

美国媒体披露，美俄2022年年初开始换囚谈判，讨论用关押在德国的克拉西科夫交换当时关在狱中的俄反对派领导人阿列克谢·纳瓦利内。今年2月，纳瓦利内在狱中猝死。4月，德国发出信号，有意让俄方用多人交换克拉西科夫一人。

外媒称，这是冷战结束后美国和俄罗斯两方阵营最大规模换囚。美俄之间上一次大规模换囚是在2010年，涉及14人。（记者：胡若愚、惠晓霜）

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