新华社华盛顿8月2日电（记者熊茂伶）美国民主党全国委员会2日宣布，美国副总统哈里斯已获得足够锁定民主党总统候选人提名的党代表票。

约4700名民主党代表参与的线上投票于1日上午开始。经过约一天半的投票后，民主党全国委员会主席贾梅·哈里森宣布，哈里斯已获得足够锁定提名的党代表票。委员会预计将在5日结束此次线上投票，并正式宣布结果。哈里斯竞选团队说，哈里斯已获得超过2350票，达到锁定提名门槛。

7月21日，美国总统、民主党人拜登在政治和舆论压力下宣布放弃竞选连任，并“背书”哈里斯成为民主党总统候选人。民主党全国代表大会定于8月19日至22日在芝加哥举行，民主党计划在大会上正式提名该党总统候选人。民主党希望提前进行线上投票，以尽早确定党内总统候选人。

据美国媒体报道，哈里斯预计最迟将于5日公布她的竞选搭档，二人将于6日在费城举行首次联合竞选集会。哈里斯竞选搭档的热门人选包括宾夕法尼亚州州长夏皮罗、亚利桑那州参议员凯利和肯塔基州州长贝希尔。

最新民调数据显示，哈里斯和共和党总统候选人、前总统特朗普的民调接近，目前选情胶着。据美国选举信息网站“真正透明政治”汇总的民调数据，截至7月31日，特朗普在全国民调中平均领先哈里斯1.2个百分点，而拜登退选之前，特朗普对哈里斯的优势为1.7个百分点。

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