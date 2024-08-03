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以出版合作推动文明交流互鉴（国际论坛）

穆罕默德·莱沙德
2024年08月03日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　近年来，阿中不断深化传统友谊，增强政治互信，拓展经贸合作，文化交流不断推进。文明交流互鉴越频繁、越深入，彼此就越相互了解、相互尊重，人民之间的关系就越紧密

 

　　今年4月，《习近平谈治国理政》阿拉伯文版推介会在埃及首都开罗举行。我参加了此次活动，在现场感受到了各界读者的喜悦和激动。

　　习近平主席有丰富的治国理政经验。在习近平主席的领导下，中国取得了重大发展成就。《习近平谈治国理政》明晰了中国式现代化的丰富内涵，分享了中国式现代化的经验，阐释了构建人类命运共同体理念的重要价值。通过阅读《习近平谈治国理政》，读者可以了解习近平主席的治国理政方略，领悟中国快速发展的真正原因，加深对当代中国的理解。

　　中国同阿拉伯国家保持着良好关系，日益成为促进地区稳定和发展的重要力量。近年来，阿中不断深化传统友谊，增强政治互信，拓展经贸合作，文化交流不断推进。2022年12月，首届阿拉伯国家—中国峰会在沙特举行，这是阿拉伯国家同中国举办的规格最高、规模最大的外交行动。今年5月，阿中合作论坛第十届部长级会议成功举行，这是阿中关系越来越紧密的生动体现。

　　阿拉伯文明与中华文明同为古老文明，底蕴深厚、影响深远。阿中文明对话交流历史悠久，闻名世界的古丝绸之路就是有力见证。两大文明在交往交流、互学互鉴中为人类文明发展进步作出了重要贡献。文明交流互鉴越频繁、越深入，彼此就越相互了解、相互尊重，人民之间的关系就越紧密。目前，阿拉伯国家同中国在戏剧、电影、艺术、图书出版等多个领域保持着密切的交流与合作。

　　出版业作为文化产业的重要组成部分，对文明传承和发展有着重要作用。随着阿中各领域友好合作稳步发展，越来越多阿拉伯国家读者希望了解中国的历史与文明，也有越来越多中国读者希望加深对阿拉伯国家的了解。近年来，阿中翻译出版领域交流合作进入快速发展阶段。大量中国书籍被翻译成阿拉伯文，内容涵盖中国政治、经济、文化、历史以及汉语教学、儿童读物等。不少阿拉伯优秀作家，如纳吉布·马哈福兹、塔哈·侯赛因、纪伯伦的作品被翻译成中文，深受中国读者喜爱。阿中典籍互译出版工程已翻译出版50种图书。开罗国际书展、阿布扎比国际书展、沙迦国际书展等为阿中出版业交流搭建了平台。

　　阿拉伯出版商协会是一个非营利性的专业组织，成立于1962年，协会成员数量超过1200家，成员分布于埃及、叙利亚、黎巴嫩、摩洛哥、阿尔及利亚等多个阿拉伯国家。展望未来，期待阿中双方进一步深化出版业合作，不断增进阿中读者对彼此文化和文明的了解。

　　（作者为阿拉伯出版商协会主席）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月03日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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