高 乔 潘乐语

6月27日，西部陆海新通道中老泰马跨境铁路班列在重庆江津小南垭站等待发车（无人机照片）。

新华社记者 唐 奕摄

中国生产的家具、厨具，泰国产的榴莲、山竹等热带水果，老挝的木薯粉……来自中国、老挝、泰国的产品如今能在同一趟国际货运线路中“相遇”。

近日，“粤滇·澜湄线”国际货运班列暨中老泰国际货物列车（昆明—曼谷号）成功开行，一条连接广东、云南与东南亚的国际货运通道正式开通。这是继“沪滇·澜湄线”“湘滇·澜湄线”“川滇·澜湄线”“云贵·澜湄线”等中老铁路“澜湄+”系列成功开行后的又一新线路。近年来，中国与东南亚国家间的国际货运班列逐渐“连线成面”，为地区经贸往来织密物流网络。

促进互联互通

据《日本经济新闻》近日报道，连接东南亚国家与中国之间的铁路网建设正稳步推进。老挝万象至中国昆明的高速铁路、泰国罗勇至中国成都的货运线路、泰国曼谷至中国重庆的货运线路等，不断推动中国与东南亚的互联互通。中老铁路作为共建“一带一路”倡议的重要工程之一，将继续向周边国家延伸，与更多地区建立广泛直接的联系。

中国与东南亚互联互通不断取得新进展。今年6月，西部陆海新通道中老泰马跨境铁路班列双向首发。7月，泰老跨境铁路客运列车正式开始运行，并且可以实现与中老铁路国际旅客列车相衔接。

据统计，今年上半年，中老铁路累计发送旅客达989.6万人次，同比增长15.9%。货物运输持续增长，开行货物列车9181列，全线累计发送货物1004.9万吨。截至6月底，中老铁路客货运输服务网络已辐射至老挝、泰国、越南、缅甸等12个“一带一路”共建国家以及国内31个省（区、市）主要城市，有效扩大了中国与中南半岛国家间的经贸往来。此外，今年上半年，西部陆海新通道铁海联运班列运输量增长20.8%，推动各方产业链深度融合。

凸显互补优势

近年来，中国与东南亚经贸往来日益频繁。据RCEP产业合作委员会发布的2024年度《中国—东盟经贸合作报告》，经济联动发展是中国—东盟命运共同体建设的重要推动器。据统计，2023年，中国与东盟国家双边贸易规模达6.41万亿元；2024年上半年，中国与东盟贸易总值为3.36万亿元，增长10.5％，占中国外贸总值的15.9％。作为对方重要的贸易伙伴，中国与东盟发挥互补优势，推动经贸往来和经济增长。

“近年来，随着中国与东南亚国家间高速公路、铁路线路持续增加，双方交通联通程度不断提升，为双方经贸往来赋能。”厦门大学国际关系学院/南洋研究院助理教授苏世天在接受本报采访时说。

苏世天分析，中国与东南亚铁路线路不断扩展，有多方面积极因素推动。一方面，中国与东盟及许多东南亚国家间的政治互信不断提升，为双方公路、铁路等基础设施建设及开通货运、客运班列新线路夯实基础；另一方面，推动公路、铁路网建设契合了相关国家的发展诉求。以中老铁路为代表的交通基础设施不仅为各国人员交流与贸易往来提供助力，还在东南亚地区发挥了重要示范效应，推动更多国家与中国开展基础设施建设合作，推进区域经济一体化进程。

发挥更大作用

日益紧密的国际班列网络正为中国与东南亚经济增添活力。据泰国开泰研究中心此前发布的一项报告统计，在经邻国与第三国贸易的转口贸易中，泰国面向中国的出口额有望在2024年达到2500亿泰铢，比前一年增长17%。报告认为“途经中老铁路的物流线路将在跨境和过境贸易中发挥更大的作用”。

“国际客运货运班列往来频繁，意味着区域内经贸、人员往来密切，中国与东南亚国家民间友好氛围浓郁。”苏世天说，中国与东南亚国家之间紧密的交通网络，将为商界、学界、青年等多层面的交流创造更多便利条件，进而推动民心相通。

(责编：胡永秋、杨光宇)