泰国海洋专家近日表示，泰国和中国在开发与保护海洋资源、海洋防灾减灾等领域有着诸多共识与合作，特别是中泰气候与海洋生态系统联合实验室（以下简称中泰实验室）正成为国际海洋合作的典范。

泰国普吉海洋生物中心主任迪巴玛·乌巴内表示，该研究中心近年来和中国同行在海洋领域合作取得一系列成果，其中一项显著成果就是中泰实验室的成立，这为两国海洋合作搭建了良好平台。

2013年6月，中泰实验室在泰国普吉正式启用，实验室由中国自然资源部第一海洋研究所和泰国普吉海洋生物中心承担运行，这是中国与泰国在海洋领域的第一个联合研究实体。

中泰实验室泰方主任、泰国海洋与海岸带资源局渔业专家差林拉·桑马尼表示，保护海洋生态是一项全球性任务，需要各国共同努力。泰中双方对于共同保护海洋、更好利用海洋有着一致看法，这也是双方决定合作成立联合实验室的主要原因，旨在建成双方海洋领域合作的平台，全面促进海洋科技合作、海洋生态环境保护和海洋资源可持续发展。

差林拉介绍，中泰实验室设立十多年来，一直积极稳步地推动两国海洋科技合作，合作涉及东南亚海洋环境数值预报系统、海岸带脆弱性研究、海洋濒危物种保护研究、海洋空间规划合作研究等项目。

“从学术研究交流、技术成果转让到管理经验的分享，我们非常受益于联合实验室这样的平台机制，这对于泰国海洋整体研究水平提升和海洋生态环境治理都有促进作用。”差林拉说。

中泰实验室启用以来的另一个重要成果是开发了泰国海洋环境预报系统。迪巴玛表示，中方在普吉海洋生物中心安装了海上搜救预报系统，并升级了泰国高分辨率海洋环境预报系统，通过长期连续对相关海域的气象、水文、水质等进行观测，为观察海浪趋势、监测海水温度变化等提供了科学依据，同时也在泰国海洋灾害预报预警、海上搜救工作等方面发挥着重要作用。

近年来，气候变化对海洋和海洋生态系统产生了重大影响。差林拉说，受全球变暖影响，海水温度升高导致泰国海域的珊瑚出现白化现象，珊瑚礁生态系统面临着不小威胁。目前实验室正在采取保护措施，以促进海洋生态系统的自我修复。

迪巴玛表示，中国在海洋生态文明建设领域的经验值得借鉴，近年来中国政府高度重视海洋生态文明建设和海洋生态环境保护，不断建立健全法律法规和制度体系，持续推进海洋生态环境保护事业发展。

“中国是海洋领域国际合作的积极推动者，中泰实验室正成为国际海洋合作和构建海洋命运共同体的典范，期待未来两国科研人员不断拓展深化海洋领域合作，共同推进全球海洋治理，携手应对全球海洋领域科学与技术挑战。”差林拉说。

（据新华社电 记者高博、任芊）

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