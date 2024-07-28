新华社万象7月27日电（记者赵旭 马淮钊）当地时间7月27日，第14届东亚峰会外长会在万象举行，中共中央政治局委员、外交部长王毅出席并发言。

王毅说，当前国际局势变乱交织，热点问题升温难解。东亚峰会应把握正确方向，增进团结协作，促进地区长期和平繁荣、捍卫国际公平正义。为此中方提出四点主张：

一是共同维护开放包容的区域架构。东盟主导的区域架构是维护地区和平稳定的重要依托，各方理应将更多合作资源投入到这个“大家庭”中。但一些域外国家在本地区组建排他性的“小圈子”，严重冲击东盟中心地位和战略自主，对此各方应高度警惕，有效抵制。

二是共同遵守各方公认的地区规则。共同遵守以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，包括和平共处五项原则，坚守《东盟宪章》《东南亚友好合作条约》精神，不能任由个别国家将单方面利己“规则”凌驾于各方公认的国际法与地区规则之上。

三是共同增强互联互通的新质动力。持续推动亚太自贸区建设，促进产业链供应链稳定畅通。中方支持老挝倡议围绕“联通和韧性”主题发表领导人声明，聚焦地区发展之所急、合作之所需。

四是共同激发东亚峰会效能活力。推动政治安全和经济发展“两个轮子”平衡转动。中方愿同各方一道，以全球发展倡议和全球安全倡议为指引，落实峰会行动计划，推进沿海经济，应对气候变化，共同破解安全难题，弥合发展鸿沟。

王毅严厉驳斥个别国家就台海稳定表达所谓关切，强调台湾问题百分之百是中国内政。任何外部势力无权插手，应切实履行不干涉别国内政这一国际关系基本准则，恪守一个中国原则这一国际社会普遍共识。

王毅并就南海问题阐明中方严正立场。

王毅还就巴勒斯坦问题、乌克兰危机等重申中方原则立场。

同日，王毅出席东盟与中日韩（10+3）外长会、东盟地区论坛外长会并同有关国家外长会见。

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