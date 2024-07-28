新华社万象7月27日电（记者赵旭 马淮钊）当地时间7月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在万象出席东亚合作系列外长会期间，就南海问题阐明中方立场。

王毅表示，中国在南海的领土主权和海洋权益拥有充分的历史和法理依据。中方从维护周边友好和地区合作大局出发，同东盟国家签署了《南海各方行为宣言》，一以贯之全面有效落实《宣言》，同时坚持同直接当事国通过对话协商妥善管控分歧。中国和东盟国家正持续推进“南海行为准则”磋商，积极开展海上务实合作，共同维护南海和平稳定。本地区国家完全有信心、有智慧、有能力处理好南海问题。

针对个别国家重提所谓“南海仲裁案”，王毅严正指出，仲裁案系临时仲裁庭越权管辖，枉法裁判。无论法律适用还是事实认定等都存在重大缺陷，完全是政治操弄，所谓裁决本身就严重违反国际法尤其是《联合国海洋法公约》，完全是非法的、无效的。中国对南海的领土主权和海洋权益在任何情况下都不会受这一非法裁决的影响。

王毅指出，仁爱礁是中国固有领土。菲律宾通过军舰非法“坐滩”，单方面改变仁爱礁现状，甚至企图将其改造为永久哨所，严重违反了《宣言》第五条规定，同时也背弃了多次向中方所作承诺。近期，中方从人道主义出发，就管控仁爱礁局势同菲方达成临时性安排，在现场确认和全程监管下同意菲方仅进行生活物资运补。菲方应遵信守诺，不要再食言、不要再折腾、不要再节外生枝。

王毅说，南海是世界上最安全、最自由的海上通道之一，南海的航行和飞越自由不存在任何问题。个别域外国家唯恐天下不乱，兴风作浪、到处搅局，甚至企图把中程导弹搬到本地区，挑动对立对抗，这才是南海和平的最大破坏性因素。

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