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王毅出席第31届东盟地区论坛外长会

2024年07月28日00:57 | 来源：新华社
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　　新华社万象7月27日电（记者赵旭　马淮钊）当地时间7月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在万象出席第31届东盟地区论坛外长会。

　　王毅说，当前我们正身处一个动荡不安、变乱交织的时代。地区冲突延宕，地缘对抗增多，气候变化、恐怖主义、网络安全等新兴安全挑战接踵而至；单边主义、冷战思维抬头，各种军事安全“小圈子”层出不穷。东盟地区论坛作为东盟主导、亚太地区最主要的多边安全对话平台，为维护地区和平稳定作出了重要贡献。

　　王毅就应对当前挑战提出四点建议。

　　一是坚守和平愿景。包容各方利益，兼顾各方诉求，走共同、综合、合作、可持续安全之路。美国主导的“印太战略”加剧安全困境，同地区长期和平繁荣的愿景背道而驰。北约插手亚太，势必引发对立对抗，加剧局势紧张，各方须高度警惕，坚决反对。

　　二要秉持东盟方式。坚持以对话增互信，以合作促安全。应尊重东盟和平、自由和中立区地位，遵守《东南亚友好合作条约》等各方认可的地区规则，支持以东盟为中心、开放包容的区域架构。

　　三要夯实合作根基。中方支持为建立信任措施和预防性外交注入更多活力。建议加强核设施、网络安全等领域安全合作，推进反恐、去极端化、打击跨国犯罪等对话交流。拓宽共同安全利益，积极应对新兴安全挑战。

　　四要坚持对话协商。外部干涉解决不了问题，对抗施压只会加剧局势紧张。问题再复杂，也要坚持对话协商。冲突再激烈，也不能放弃政治解决。关于加沙冲突，停火止战和人道救援是当务之急，“巴人治巴”是战后重建的基本原则，“两国方案”是未来根本出路。关于乌克兰危机，当前应遵循“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”三原则，推动局势尽快降温，为和谈逐步创造条件。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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