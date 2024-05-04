新华社巴黎5月4日电 特稿｜中法务实合作向“新”而行

新华社记者韩冰 韩梁 刘芳

“面对新时代的风云际会，中法应当秉持建交初心、积极面向未来、敢于有所作为。”今年1月，习近平主席在中法建交60周年庆祝活动上的视频致辞中这样寄语中法关系未来。

从双边经贸合作表现亮眼，到科技创新合作持续升温；从绿色产业蓬勃发展，到开放合作机遇共享……近年来，在元首外交引领下，中法务实合作成果不断涌现，为双边关系发展注入新动力，为共同发展开拓新空间，为两国人民带来新福祉。

做大经贸合作蛋糕

585.8%！这是中国商务部公布的今年前两个月法国对华直接投资同比增长的数据。

中国商务部国际贸易经济合作研究院欧洲研究所所长姚铃日前接受新华社记者采访时表示，近年来法国对华直接投资持续大幅增长，在欧盟各国中名列前茅。

“面对困难和挑战，中法两国坚持真正的多边主义，坚持自由贸易和经济全球化正确方向，极大增强了双边经贸合作的韧性和活力。”去年4月，习近平主席出席中法企业家委员会第五次会议闭幕式并致辞，指出“中法经贸合作不仅助推两国经济发展、增进民生福祉，而且为世界经济复苏增强了信心、稳定了预期”。

中国商务部统计数据显示，2023年法国对华直接投资达13.4亿美元，较2022年增长77%。中国法国工商会2023年发布的一项调查显示，该商会的会员企业未来3年在中国发展业务的意愿提升，47%的会员企业计划在中国进一步投资。

法国施耐德电气全球执行副总裁芭芭拉·弗赖告诉新华社记者，施耐德不断投资中国，是因为“对中国市场发展前景充满绝对信心”。她说，如今的中国已经成为更加成熟的经济体，中国市场充满活力，有挑战但更充满机遇。法国电力集团可再生能源公司亚太区副总裁帕特里克·沙里尼翁说，中国低碳能源装机容量世界领先，而且“中国一直支持我们开展能源投资项目，中国出色的供应链完全可以满足我们所有的设备需求”。

坚持互利共赢，中法经贸合作蛋糕越做越大。2023年，中法贸易额达789亿美元，法国成为中国在欧盟内第三大贸易伙伴，中国是法国在亚洲第一大贸易伙伴。

法国总统马克龙去年访华期间，双方达成协议，将共同打造“从法国农场到中国餐桌”的全链条快速协同机制。如今，这一机制正成为中法务实合作的亮丽名片。

法国畜牧及肉类协会外贸委员会主席马克桑斯·比加尔介绍，法国肉制品企业正在积极参与“从法国农场到中国餐桌”机制，法中两国签订的协议将推动更多高品质的法国肉类产品进入中国市场。

打造创新合作高地

从飞机、卫星、核电站到葡萄酒、奶酪、化妆品，中法合作既有“高精尖”，也能“接地气”——习近平主席在中法建交60周年庆祝活动上的视频致辞中这样评价中法合作的特点。

记者近日走访时发现，中法在绿色发展、科技创新等领域互利合作含金量越来越高。

在法国北部的上法兰西大区，有一条全长约100公里的“电池谷”，中国敏实集团参与投资的一家电池盒工厂已在当地正式运营投产。厂内，数十台焊接机器人、搬运机器人有序工作，中方带来的先进工艺经验和技术帮助法方合作伙伴节省了资金和时间成本。“我们真心希望和中国企业建立伙伴关系，从中方的先进技术中获益。”当地不少企业高管发出共同心声。

在位于中国西南腹地的成都，空中客车飞机全生命周期服务中心今年1月正式投运，2月以来已有多架飞机在这里圆满完成发动机更换。空中客车（成都）飞机全生命周期服务有限公司总经理布莱恩·阿格纽说，该中心是空客在全球的首家一站式服务中心，对飞机及其配件的循环利用率高达90%，有助于带动中国航空市场形成完整的全产业链集聚。

在氢能开发领域，空客在苏州设立研发中心，致力于氢能基础设施开发，将以氢能为主要动力的零排放飞机设计研发提上议程。法国液化空气公司2022年和2023年分别在上海和天津设立氢能保障和供应基地，提供车用和工业高纯氢气，积极助力交通领域氢能应用。

在化妆品行业，中国已成为法国企业欧莱雅全球六大研发与创新中心之一、全球三大美妆科技中心之一和产品评估中心。

法国是第一个同中国开展民用核能项目合作的西方国家。中法核能合作已从“硬核”的技术合作向着更具前瞻性的“软科研”领域拓展。

2023年发布的中法联合声明提出：“两国致力于在中国国家原子能机构和法国原子能和替代能源委员会协议等基础上，继续推进在核能研发领域前沿课题上的合作。”

中核战略规划研究总院董事长罗清平告诉新华社记者，一年来，中核集团所属的中核战略规划研究总院与法国电力集团联合开展核能支持低碳发展前瞻性研究，立足全球视角全面总结中法核能发展的实践经验，为全球核能发展提供前瞻性参考建议。“这是中法企业开展战略规划研究合作的典范，体现了中法在核能发展方面的共识。”罗清平说。

拓展合作共赢平台

习近平主席在中法建交60周年庆祝活动上的视频致辞中指出，中法要“以开放汇聚合作力量、共享发展机遇”。

从“展会矩阵”到跨境电商再到三方合作，中法务实合作的形式日益丰富，新窗口、新渠道、新平台的牵引效应日渐显现。

中国进博会已成为法国商品“走进中国”的重要门户。历届进博会上，法国参展企业数量、参展面积、意向成交额均居全球各国前列。今年的第七届进博会，法国再次受邀担任主宾国。法国商务投资署法国馆主任帕丝卡莱·蒂埃弗里说，进博会极大推动了法中两国贸易发展。

法国国际农业博览会为中法农业合作“双向奔赴”架起桥梁。今年2月至3月，在这一法国农业年度盛会上，中国馆首次亮相。其中，宁夏枸杞、柑皮丝茶等“土特产”和剪纸、皮影等手工艺品展示了中国农村建设和农业发展新气象，吸引不少法国客户驻足体验和洽谈。中国馆负责人辛少英说，中国参展商“试水”法国国际农业博览会，效果超出预期。

跨境电商为促进中法双边贸易带来新助力。中国国际电子商务中心电子商务首席专家李鸣涛说，近两年来，电商平台给法国很多小企业开拓中国市场带来便利。意大利博科尼管理学院的一项研究表明，2019年至2022年，在天猫、淘宝全球购等中国电商平台上，法国对华出口的商品额总计410亿欧元，相当于意大利、西班牙和德国的总和。同时，希音和Temu等中国跨境电商平台推动中国对法出口增长，给法国消费者带来实惠。

中法第三方市场合作不断深化。据姚铃介绍，法国企业参股的车企斯特兰蒂斯集团2023年10月出资15亿欧元收购中国零跑科技约20%股份，双方新建的合资公司已在意大利和波兰等地投产纯电动车。在中部非洲国家刚果（布），中法刚三方优势互补，携手运营刚果（布）国家一号公路特许经营项目，显著带动当地就业、改善民生福祉。

携手走过一甲子，中法务实合作已经收获累累硕果。如今，中国式现代化正在谱写新篇章，法国也在努力推进“再工业化”。面向下一个60年，期待中法携手合作，为两国民众带来更美好生活，为世界繁荣发展作出更多新贡献。（参与记者：乔本孝、张百慧、张超群、董小红、车云龙、李超）

(责编：徐婵、胡永秋)