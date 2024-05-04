人民网讯 当地时间5月2日，第二届中法全球治理论坛在法国巴黎举行。本届论坛由国务院新闻办公室、中国外文局指导，当代中国与世界研究院、中欧美全球倡议联合主办，来自中法两国的百余名专家学者，围绕“深化全球治理改革，共建多边主义未来”主题深入研讨交流。中国社会科学院大学教授江小涓在闭幕式上发表演讲，重点就科技发展与治理多边合作、中国低碳转型成效与绿色发展国际合作问题发表了观点。以下为她的演讲概要：

中国社会科学院大学教授江小涓在闭幕式上发表演讲。

科技发展与治理多边合作，是当代科技发展特点的必然要求

当今时代，由于科技发展自身特点的演进和网络数字技术的广泛应用，科技创新比以往任何时候都需要国际合作，也更有利于国际合作。从科学发现到技术创新，从大科学项目到小设计项目都是如此。从科学发展趋势看，高能物理、深空探测、生命探源等大科学项目，都愈来愈需要全球合作，多国合作的国际大科学项目不断出现。例如，2021年中国作为创始国加入由20个国家合作建设和运营平方阵列天文台项目（SKA），这是一个射电信号收集能力相当于1平方千米镜面收集能力的巨型射电望远镜阵列，它由数千个较小的探测装置组成的阵列，包含上千个射电望远镜，搜寻速度比目前最大的望远镜提高10000倍。SKA致力于回答星系演化、地外生命与地外文明、暗物质和暗能量等最重要的宇宙基本问题。从技术发展特点看，网络和数字技术和广泛应用，使得超越国家之间物理边界的多国技术合作日益便利。

科技治理问题也日益全球化，特别是人工智能治理要求国际共识和共同行动。各国由于利益不同立场有差别，而人类由于共同价值观而深怀合作意愿，我们都希望人工智能向着透明、可控、善意、共享的方向发展。欧盟在这个领域深耕多年，法国是重要的参与方。法国在数字治理方面有些理念是领先的。人工智能发展与治理是全球共同的机遇和挑战，希望中法及多方合作能够增加全球共识，推动人工智能的发展和治理同步推进，造福人类。

中国的低碳转型与绿色发展成效显著，也愿意通过多边合作为国际社会作出贡献

低碳转型和绿色发展是全球关注的重要问题。中法对这个问题都高度重视，有过双边技术管理多方面的合作，也有过共同推动多边合作的成功经验。其中一个重要标志，是2015年中法两国与国际社会一道推动达成《巴黎协定》，为气候变化问题国际合作治理注入正能量。

中国新能源产业发展迅速，在能源产业中占比显著上升。过去10年，中国可再生能源发电总装机增长约3倍，水电、风电、光伏、生物质发电和在建核电规模多年位居世界第一。截至2023年底，中国可再生能源装机达到13.22亿千瓦，历史性超过煤电，约占中国总装机的50%。水电、风电、光伏、生物质等多种新能源都得到快速发展。中国新能源车在过去六年也得到快速发展，2023年产量已达960万辆，占新车销售比重超过三分之一，全球产量销量最大，占比重最高。

绿色转型在哪个国家都不是件容易的事情，涉及理念，涉及资金，也涉及各种利益变化。中国一直在克服阻力和困难中坚定前行。中国政府坚持环境保护优先，坚持引进先进技术，使得中国日化品行业的环境保护水平在短短几年中极大提升，跨国公司的理念、技术和管理等多方面能力向全产业溢出，合资企业和中国本土企业共同得到较快发展。再如新能源车的发展，中国从2001年起就大力提倡，但消费者不愿意购买，到2010年占销售量比例还不足3%。为了与传统燃油车相竞争，生产企业加速推动产品升级，才推动了过去十年的快速发展，无需补贴新能源车也得到了消费者青睐。现在法国对购买新能源车也有补贴，消费者买一辆特斯拉新能源车大约补贴9000欧元左右，新产业发展规律应该都会如此。在技术、质量、成本等方面具有综合优势的中国新能源产业，为各国加速绿色发展提供了新的选项和机遇。

当前中国产业水平与较早时期有很大提升，但依然坚持与各国开放合作取长补短共同发展。中国绿色产业发展中大量引进国外先进技术，设立了许多合资企业甚至独资企业，比如风电和太阳能设备制造就从德国、法国购买了多项技术设备；美资企业特斯拉目前是中国市场最大的电动车生产企业之一，因此中国绿色转型之路仍将是与各国共同合作共同发展之路。

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