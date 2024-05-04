新华社贝尔格莱德5月4日电（记者石中玉）塞尔维亚建设、交通和基础设施部长韦西奇日前在贝尔格莱德接受新华社记者专访时说，塞尔维亚在共建“一带一路”框架内和中国广泛合作，取得累累硕果，促进了塞尔维亚乃至周边国家的整体发展。

韦西奇表示，塞尔维亚为参与共建“一带一路”感到自豪。在共建“一带一路”框架下，中资企业在塞尔维亚承建了不少基础设施项目，这些项目“可以促进人口迁移、提高流动性、促进地区发展”。

在韦西奇看来，由中国、匈牙利和塞尔维亚共建的匈塞铁路项目是共建“一带一路”成功合作的典范。

匈塞铁路全长近350公里，连接匈牙利首都布达佩斯和贝尔格莱德。铁路全线建成通车后，匈塞两国首都之间的旅行时间将由8小时缩短至3小时。韦西奇说，匈塞铁路将促进两国首都之间的通行效率。

去年10月，中国与塞尔维亚签署自由贸易协定。韦西奇说，自贸协定为塞尔维亚企业乃至欧洲企业提供良好机会，将进一步促进该地区商品对华出口。

此外，韦西奇表示，塞尔维亚期待在人工智能、环保以及电动汽车等领域与中国开展合作。

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