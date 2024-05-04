新华社印度尼西亚三宝垄5月4日电 通讯｜愿公路早日建成、造福当地百姓——记奋战在印尼的中国青年建设者

新华社记者孙磊

印度尼西亚中爪哇省北海岸烈日炎炎，头戴安全帽、身穿救生衣的谷成银在位于海面上的竹筋网间快步走着，时而蹲下来检查竹筋网强度，时而与身边的印尼同事交流。

“过去半年，我几乎每天都要在竹筋网上走一走。竹筋网越来越密，我走得也越来越快。”44岁的谷成银来自中国路桥工程有限责任公司（中国路桥），他工作的地方是印尼首条海堤高速公路的建设现场。

这条海堤公路是印尼三宝垄-淡目收费公路项目的一部分。三宝垄和淡目均位于中爪哇省北海岸，两地之间的既有国道拥堵较为严重，印尼政府希望通过建设这一公路项目缓解两地间的交通压力。

三宝垄-淡目收费公路项目规划路线总长约27公里，分为两个项目包。第一项目包长约10.64公里，分为1A高架路、1B海堤公路、1C水库三个标段，分别由北京城建集团、中国路桥和中国水电建设集团国际工程有限公司三家中国企业，与印尼企业组成联营体进行建设。

海堤公路沿线的海床下有大量淤泥，项目建设存在地基过软的问题。为解决这一难题，项目组采用的办法是：结合当地竹子资源丰富的特点，先用竹子搭建竹筋网，然后在上面铺建筑材料，之后再将其压入地下作为地基，最后在其上铺路。整个项目需搭建竹筋网约66万平方米，目前已搭建完成3.5万平方米。

中国路桥三宝垄-淡目收费公路1B海堤公路标段项目执行经理、33岁的岳真宏告诉记者，地基处理是工作的重中之重。在“五一”国际劳动节期间，中方员工也坚持工作，以确保项目按时完工。

在1C水库标段项目现场，多辆铲车正隆隆作业。40岁出头的项目经理路磊指着眼前的一片汪洋介绍说，项目组要在此修建两个水库，当前的主要任务是要先把这片区域海底的淤泥清理干净并建造泵房。

据介绍，水库预计将于2025年竣工，总库容约为1100万立方米。项目建成后，可在遭遇暴雨天气时，通过及时调节库区水位缓解三宝垄市内的积水问题。

“这不仅是我第一次在印尼工作，也是我第一次从事海水清淤工作。虽然是在节假日，但我也不敢有丝毫懈怠。”路磊告诉记者。

在1A高架路建设现场，负责现场施工协调的印尼人赖恩，用印尼语和项目经理高胜雨讨论着项目进度。

“这是我在北京城建集团工作的第七年，这里给我一种家的感觉。中国同事在节假日也坚持工作，从不抱怨。”赖恩说，今年前三个月，三宝垄又因连续暴雨发生严重洪灾，当地老百姓都希望公路尽快开通，以解决长期面临的交通拥堵和内涝问题。

35岁的高胜雨已经在当地工作近9年，能说一口流利的印尼语。他说，项目组正加班加点工作，以确保工程能够按计划完工。

“过去9年，我看到了印尼的快速发展，也见证了中国和印尼在‘一带一路’倡议下愈发密切的经贸合作和日益加深的友谊。”高胜雨说，希望三宝垄-淡目收费公路项目早日建成，能够促进当地经济发展、造福当地百姓，增进两国友谊。

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