人民网斯德哥尔摩5月3日电（记者 殷淼 ）日前，瑞典“一带一路”研究所举办主题为“欧洲与一带一路：中欧合作的机遇与挑战”线上研讨会，中国驻瑞典大使崔爱民应邀作主题发言，来自瑞典、挪威、希腊、荷兰和斯洛文尼亚等国的数十位专家学者分享了各自观点和看法。与会者一致认为，“一带一路”倡议符合时代的变化和要求，为各国经济社会发展提供了发展路径和机遇。与此同时，也面临地缘政治、大国博弈和脱钩断链等挑战，建议通过“对话和相互尊重”的方式来解决分歧。

“中欧合作的机遇与挑战”线上研讨会视频截图

中国驻瑞典大使崔爱民在发言时表示，中欧作为维护世界和平的两大力量、促进共同发展的两大市场、推动人类进步的两大文明，深化交流合作有利于世界稳定和繁荣。

崔爱民指出，中欧都主张维护以联合国为核心的国际体系，都支持贸易投资自由化便利化，都重视绿色低碳和可持续发展，双方发展目标相近，理念高度契合，产业优势互补，没有根本利益冲突，没有地缘战略矛盾，共同利益远大于分歧，深化中欧务实合作具有巨大潜力。

前联合国副秘书长、绿色“一带一路”联盟副主席埃里克·索尔海姆表示，索尔海姆指出，“一带一路”既是传播中国技术、知识和专长的主要载体，也是世界各国与中国相互学习的过程。他认为，“一带一路”倡议是未来十年为世界提供绿色转型技术、打造绿色长廊，以及“软能力”交流借鉴的重要机遇。

希腊“一带一路”协会主席乔治·弗洛拉斯说，中希关系源远流长，两国通过古老的“丝绸之路”进行交流已超过2000年。希腊是第一个加入“一带一路”倡议的欧洲国家，并且一直矢志不渝，希望更多中国企业赴希腊投资。

荷兰Innovasian Bridge公司首席执行官扬·门克·霍普马表示，“一带一路”倡议对荷兰来说是一种机遇，双方可以在基础设施建设、港口物流管理、绿色发展及金融服务等领域开展合作，相信荷兰和欧洲都能够从中受益。

斯洛文尼亚—中国友好协会副主席、Bioanim公司首席执行官托马兹·阿蒙说，“一带一路”倡议不仅会给斯洛文尼亚带来光明的未来，也是送给未来几代斯洛文尼亚人的礼物。”他表示相信，“一带一路”倡议下的高速铁路建设项目将会实现卢布尔雅那、维也纳、布达佩斯、萨格勒布和贝尔格莱德等中东欧主要城市的互联互通，促进当地经济社会的发展。

瑞典“一带一路”研究所副所长侯赛因·阿斯克里说，欧洲在技术、科技、人力资源等方面拥有对世界和平与经济发展的重要因素和巨大潜力，“一带一路”倡议为中欧合作提供了一个良好机遇。

瑞典“一带一路”研究所所长史蒂芬·布鲁尔表示，“一带一路”倡议不是地缘政治的游戏，而是包容性的国际合作建议。他说，“人类社会正处于一个需要通过合作来避免潜在悲剧发生的关键时刻，包容、合作、共赢才能让我们共同向前。”

崔爱民最后强调，中欧合作虽面临经济复苏乏力和地缘政治局势紧张等诸多挑战，但坚持开放包容理念、共商共建共享原则的“一带一路”倡议超越传统国际合作模式，是中欧化解分歧矛盾、实现合作共赢的最佳选择。

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