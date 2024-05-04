人民网巴黎5月3日电（记者 于超凡）由中国社会科学院与法国国立东方语言文化学院共同主办，中国社会科学院欧洲研究所承办的“中法文明交流互鉴：回顾与展望”学术研讨会于5月3日在法国巴黎举行。

图 1 中国社会科学出版社“理解中国”丛书展（于超凡摄）

中国社会科学院院长高翔，法国国立东方语言文化学院院长余曦，法兰西道德与政治科学院院士巴斯蒂，法国汉语总督学易杰，欧洲跨文化研究院创始院长阿兰·乐比雄，法兰西科学院通讯院士、金石美文学院通讯院士亨利·德·伦莱等中法知名专家学者出席研讨会开幕式并致辞。

高翔在致辞中表示，今年是中华人民共和国与法兰西共和国建交60周年。60年来，中法两国交流频繁、合作紧密，东西方两大文明犹如两盏明灯相互辉映，在交流互鉴中共同成长、彼此成就，展现出蓬勃的生机与活力。中国和法国都有着源远流长的古老文明，都拥有各自引以为豪的历史传统，中法之间加强文明互鉴、丰富人文交流，是促进民心相通、夯实互信基础、深化伙伴关系的内在要求。

高翔强调，在中法文明交流互鉴中，双方一是要“各美其美”，为文明交流互鉴筑牢平等根基；二是要“美人之美”，为文明交流互鉴绘就包容底色；三是要“美美与共”，为文明交流互鉴凝聚合作共识。今年适逢习近平主席提出全球文明倡议一周年，中法两大文明之间深化合作交流、加强互学互鉴，必将有力推动全球文明倡议进一步落实落地，促进不同文明共同进步，增进全人类共同福祉，为世界永续和平发展夯实文明根基。

开幕式环节，中国社会科学出版社社长赵剑英与法国友丰出版社社长潘立辉共同发布《理解中国丛书》法文版。为多角度展示推广相关精品图书，生动立体呈现中法文明交流互鉴成果，研讨会期间还同步举办了“中法学术交流”专题书展。

来自中法两国重要智库、高校和科研机构的100余名专家学者出席研讨会，围绕文明交流的实践与见证、文明互鉴的回顾与思考、科技创新与人类文明的未来等议题深入研讨交流。

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