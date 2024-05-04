人民网巴黎5月3日电（记者 于超凡）由山东省人民政府新闻办公室指导，大众报业集团主办的“我们的角色”中法青年文化交流活动于当地时间5月2日下午在法国巴黎蓝带国际学院举行。法国当地网红博主和中法青年留学生代表共聚一堂，就青年促进两国文化交流的角色担当进行深入互动。

杜波、吴逸风、郭章龙（由左至右）进行中法青年跨国文化交流。主办方供图

今年是中法建交60周年暨中法文化旅游年，青年作为文明交流对话的使者，对促进两国关系友好发展具有重要作用。活动中，法国青年代表吴逸风、杜波，华人青年代表岑冰星、郭章龙，围绕“我们的角色”主题，结合个人经历讲述了中法文化交流故事和感受。他们表示，作为中法文化交流的亲历者、参与者，肩负着传递文化、增进理解的使命，将发挥自身所长，继续做好中法友好关系的传播者、建设者，用青年人视角讲好两国故事。

法国索姆省国际红十字协会主席、索姆省中小型企业联合会秘书长埃尔维·戴利介绍了与中国交流交往情况，寄语广大中法青年做文化交流的友好使者，不断讲好两国友好交往故事。法国知名导演、戏剧家卡里姆·胡法伊结合其纪录片《一战中的华工》创作过程，回顾了他与中国和山东省的故事。随后，与会嘉宾共同观看了《好客山东新发现》《我要去山东》等视频短片，深入了解山东经济社会情况和文化底蕴。

法国索姆省国际红十字协会主席、索姆省中小型企业联合会秘书长埃尔维·戴利，法国华侨华人会青年委员会常务副主任、法国华裔青年协会会长郑立，法国蓝带国际学院负责人埃里克·布里法尔，法国知名导演、戏剧家卡里姆·胡法伊，中法教育交流协会秘书长兼驻华首席代表、山东省人才集团引智大使任树磊，中法教育交流协会人文中心主任梁旭，山东省人民政府新闻办公室主任袭艳春，大众报业集团总编辑蓝海及中法两国青年留学生代表等中外嘉宾出席活动。

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