人民网尖竹汶5月2日电（记者白元琪）5月2日，泰国东部尖竹汶府塔迈区的林拉迪果园迎来了一年一度的盛会——2024年尖竹汶府旅游水果节。本届水果节以“水果大都会 榴莲香满园”为主题，旨在宣传尖竹汶府的优质水果，促进当地旅游业发展。尖竹汶府府尹莫斯特、尖竹汶府旅游水果农场协会主席侬拉克、尖竹汶府旅游水果农场协会秘书长阿皮若迪等嘉宾出席了推介会并致辞。

嘉宾在推介会上致辞。人民网记者 白元琪摄

莫斯特在致辞中表示，尖竹汶府是泰国著名的水果之乡，拥有丰富的水果资源和独特的水果文化。举办旅游水果节，不仅可以宣传尖竹汶府的水果，还可以促进当地旅游业发展，助力乡村振兴。“尖竹汶府的水果拥有着严格的质量管控体系，从种植到采摘，每一个环节都经过精心管理，确保果品的鲜度和品质。因此，尖竹汶府的水果深受国内外消费者的喜爱，远销海内外。”

侬拉克表示，本届水果节活动内容丰富多彩。在水果展销环节上，来自尖竹汶府的果农携带他们精心培育的各类水果，供游客品尝和购买。此外，还有榴莲品鉴会，游客可以品尝到尖竹汶府不同品种的榴莲，领略其独特香甜。除了这些精彩的活动，游客还有机会参观果园，亲身体验采摘水果的乐趣。

阿皮若迪表示，5月至7月期间，尖竹汶府旅游水果农场协会管理的14家水果农场将盛大开放，为游客带来一场舌尖上的盛宴。游客可以亲手采摘新鲜水果，感受丰收的喜悦，并品尝到以水果为原料加工的各种美味佳肴。在这些水果农场，游客不仅可以采摘新鲜水果，还可以入住舒适的民宿，品尝由新鲜水果制成的美味菜肴和饮品。此外，果园主还会举办各种教育活动，例如教游客识别不同的榴莲品种、如何选择山竹、如何正确剥榴莲等等，让游客在享受美食的同时，也能增长知识，了解尖竹汶水果的独特魅力。

工作人员正在准备特色果汁。人民网记者 白元琪摄

2014年，为了进一步提升尖竹汶府榴莲等水果的知名度，当地果农们携手成立了“尖竹汶府旅游水果农场协会”。协会致力于为游客提供独特的水果体验，让游客更加深入地了解尖竹汶的水果文化。

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