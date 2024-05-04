人民网巴黎5月2日电（记者邢雪、于超凡、杨一）1日，“遇鉴中国”中华文化主题展开幕式在法国巴黎举行。本次展览作为2024法国巴黎国际博览会的一部分，由中国外文局当代中国与世界研究院承办，中国国际图书贸易集团有限公司、外文出版社有限责任公司、北京博声国际文化交流有限公司协办，中国驻法国大使馆支持举办。

中国外文局局长杜占元，中国常驻联合国教科文组织代表杨新育，法国参议员、中间派联盟党主席菲利普·福利奥，法国出版商协会主席、巴黎书展主席文森特·蒙塔涅，法国精品业联合会主席毕奈等出席开幕式并致辞，来自中法文化界、翻译界、出版界、企业界的百余名代表参加活动。

促进文明交流互鉴中法对话会在巴黎举行。人民网记者杨一摄

杜占元在致辞中表示，作为东西方文明的重要代表，中法两国各自创造出博大精深的优秀文化，树立了文明相遇相知、交流互鉴的典范。2024年是中法建交60周年，也是中法文化旅游年。回首两国60年的交往历程，人文交流与合作始终扮演着不可替代的角色。本次展览以文化展品、文艺展演、文创展售、文娱体验相结合的创新形式，展现了中华民族的悠久历史、中华文化的独特魅力与中华文明的现代成就，有助于增进各国受众对新时代中国的认识。中国外文局将以“中法精神”为引领，继续扩大人文交流、促进民心相通，为两国友好合作与世界和平发展注入新的文化动力。

杨新育表示，从备受珍视的历史古迹和博物馆到活态遗产实践和现代艺术形式，文化以无数种方式丰富着我们的生活，推动构建包容、创新和富有韧性的社会。联合国教科文组织作为联合国系统内负责文化领域合作的专门机构，始终致力于通过文化推动合作、应对人类面对的共同挑战。本次的展览通过包括教科文组织世界遗产地的文物展品以及非遗技艺展示活动品鉴大美中国，以世界人民喜闻乐见的文化产品、启润人心的文明理念、日用不觉的生活灵感，彰显中国文化的生命力和影响力。

菲利普·福利奥在致辞中表示，法中两国都是有着丰厚历史积淀的文明古国。回望两国建交60年来友好交往的点滴瞬间，文化交流是两国合作对话的重要基础。此次展览展示了具有东方文化特点的丰富展品，让更多法国民众更加直观地感受中华文化，这不仅能给法国人民带来全新的文化体验，也能够为中法民众间的心意相通注入新活力。

文森特·蒙塔涅表示，书籍是文化交流的重要载体，有助于推动不同文明间的交流对话。在法中建交60周年的重要时刻，举办此次展览具有跨越时空、文明的重要意义，也是两国加深文学、艺术、文化领域及民众间友谊的良好契机。期待加强两国出版业交流合作，为广大读者带来更多更好的精品出版物，以图书为载体推动中法人民间情感融通。

法国观众在展览北京文化展区参观。人民网记者杨一摄

本次展览以“从文化经典到美好生活”为主题，设置中华文明展区、中心活动区、北京文化展区、特色文化展区四大展区，展出内容涵盖主题图书、青铜器和瓷器、工艺美术作品、文创产品四大类约600种、2000件特色展品，还设置了中国传统民乐演奏、漫瀚调表演、茶文化等活动体验区。

巴黎市市长安妮·伊达尔戈参观展览。主办方供图

当天，“北京遇鉴巴黎”双城故事对话会、促进文明交流互鉴中法对话会等系列人文交流配套活动同期举办。

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