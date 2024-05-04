新华社联合国5月2日电 中国常驻联合国副代表戴兵2日在联大“和平文化”议题一般性辩论发言，强调应坚持平等互信、共同发展、文明互鉴。

戴兵说，当今世界变乱交织，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字不断加重，各种形式的不平等和不包容广泛存在。在当前国际形势背景下强调促进和平文化的重要性，显得尤为及时和必要。

第一，坚持平等互信。平等相待、互尊互信是维护安全的基本前提。历史一再证明，破坏主权平等原则，动辄搞强权政治、军事干涉和“民主改造”，只会为冲突动荡埋下祸根。各国应秉持安全不可分割原则，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，坚持通过对话协商消弭冲突，通过国际合作应对非传统安全威胁，携手构建人类安全共同体。

第二，坚持共同发展。和平与发展有着内在必然联系，只有实现包容和可持续发展才能筑牢持久和平的根基。只有从根本上消除发展不平等、不充分、不平衡问题，实现各国共同、可持续发展，世界才能迈向更美好的未来。那些大搞经济脱钩、科技打压、单边制裁的做法只会拖累、干扰全球发展事业，既不道德，也终将失败。

第三，坚持文明互鉴。文明多样性是人类社会的基本特征，每种文明都应获得同样尊重。各国应秉持平等和尊重，摒弃傲慢和偏见，推动不同文明和谐共处、共同进步，让文明交流互鉴成为推动人类进步的动力、维护世界和平的纽带。

戴兵说，中国坚持在和平发展道路上推进现代化，既造福中国也利好世界。中方提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，目的是维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，推动解决人类面临的和平与发展问题。中方愿同国际社会一道努力，共同应对全球性挑战，携手构建人类命运共同体。

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