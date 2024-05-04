新华社德黑兰5月2日电（记者沙达提）伊朗外交部2日宣布对25个美国和英国的个人和实体实施报复性制裁，因为他们“支持以色列侵犯巴勒斯坦人的人权”。

伊朗外交部当天发表声明说，对美国个人和公司的制裁是由于他们“支持和资助以色列的恐怖主义行为，公然侵犯巴勒斯坦人民的人权，特别是在加沙地带”。对英国个人和实体的制裁是由于他们“蓄意支持和促进以色列的非法行动，有计划地侵犯人权，煽动战争”等。

被制裁的5家美国实体包括美国军火商洛克希德-马丁公司、通用动力公司和斯凯迪奥公司，被制裁的7名美国公民包括美军特种作战司令部司令布赖恩·芬顿。

被制裁的5家英国实体包括埃尔比特系统公司和美吉特公司，它们都与国防工业有关。被制裁的8名英国公民包括英国国防大臣格兰特·沙普斯、英军战略司令部司令詹姆斯·霍肯赫尔。

根据声明，制裁措施包括冻结被制裁个人和实体在伊朗境内的资产和银行账户，并禁止相关人员入境伊朗。

英国和美国政府4月18日分别发表声明，宣布对伊朗多名个人和多家实体实施制裁，以回应伊朗日前对以色列发动的报复性打击。

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