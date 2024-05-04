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中企助力埃及本地化生产铸管

2024年05月04日09:59 | 来源：新华网
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　　新华社开罗5月2日电（记者姚兵　张健）中国新兴铸管股份有限公司埃及25万吨铸管项目日前举行开工奠基仪式，标志着该公司在埃及打造的年产能力达到25万吨的球墨铸铁管工厂正式进入建设阶段。

　　该项目位于中埃·泰达苏伊士经贸合作区扩展区，是新兴铸管球墨铸铁管产品首个海外铸管生产基地，拟投资约1.45亿美元，年产25万吨球墨铸铁管，主要供应中东、非洲、欧洲等地区。项目预计可为埃及带来每年近2亿美元外汇收入，并为当地提供超过500个就业岗位。

　　埃及苏伊士运河经济区总局主席瓦利德·贾迈勒丁在奠基仪式致辞中说，新兴铸管项目的成功落地对推动埃及工业化发展非常重要，对进一步壮大区域经济、推动产业结构调整，加快工业化进程具有重大而深远的意义。

　　中国驻埃及大使馆公使衔参赞赵刘庆说，新兴铸管是一家拥有全球影响力的中国制造类企业，相信它将引领更多中国企业来埃投资设厂，为当地创造就业岗位、培养优秀人才，并为埃及创造外汇收入。

　　新兴铸管股份有限公司副总经理叶茂林表示，公司将尽快完成埃及工厂建设，并于2025年上半年投入运营，使其成为埃及乃至中东地区的重要产业基地，助力埃及基础设施建设和人民生活改善。

　　中非泰达投资股份有限公司副总经理魏建青说，项目建成后，可大幅提升埃及本土管道供应能力，提升埃及本地化生产铸管的经济性，降低埃及管道工程总体投资成本。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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