新华社基多5月2日电（记者廖思维）中国驻厄瓜多尔大使馆与厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔业部日前在厄首都基多共同举办中厄自由贸易协定生效庆祝仪式，近250名中厄两国政府、工商界代表出席。

厄生产、外贸、投资和渔业部部长加西亚说，自贸协定的实施是厄中经贸合作的里程碑，表明两国对巩固双边关系、促进经济社会发展的共同愿景。厄中双边贸易和投资将驶入增长“快车道”，为厄瓜多尔创造大量就业岗位，助力改善民生福祉，更将有助于厄中共建“一带一路”合作，增进两国民心相通。

中国驻厄大使陈国友在致辞中说，中厄自贸协定正式生效向国际社会发出支持多边主义和自由贸易的强烈信号。希望两国工商界充分利用协定的优惠条件，抢抓市场机遇、投资机遇、增长机遇，借助中国进博会、广交会等展会平台，推动两国经贸合作再攀新高峰。

厄瓜多尔工商界代表在仪式上肯定中国经济发展成就，表示协定正式生效将为厄出口行业开辟新机遇，同时通过引进中国技术和设备，厄生产行业也将迎来增长。

据悉，中厄双方均已完成各自国内核准程序，中厄自贸协定于今年5月1日正式生效。协定生效后，中厄双方分别对约90%的税目逐步相互取消关税，涵盖彼此主要出口产品。其中，约60%的税目在1日当天立即取消关税。

中厄自贸协定谈判于2022年2月启动。2023年5月11日，两国签署自由贸易协定，厄瓜多尔成为中国第27个自贸伙伴，也是继智利、秘鲁、哥斯达黎加之后中国在拉美地区的第四个自贸伙伴。

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