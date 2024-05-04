新华社圣保罗5月2日电（记者周永穗）巴西南里奥格兰德州政府2日发布消息说，自4月29日以来该州多个城市遭遇的暴雨已造成29人死亡、60人失踪。州长爱德华多·莱特表示，未来几天这一数字还会上升。

据当地民防部门发布的消息，4月29日以来，南里奥格兰德州连降暴雨，引发洪水和山体滑坡等自然灾害，目前共有154个城市受到影响，除死亡和失踪人员，还有36人受伤。最新统计显示，灾害造成10242人无家可归、4645人滞留庇护所。

巴西总统卢拉2日到访受灾最严重的圣玛丽亚市。他在与州长莱特会面时表示，联邦政府将提供一切必要的资源援助受灾地区。

天气预报预计，该州西北、北部、中部等地降雨至少将持续至4日，预计降雨量为200毫米。

此外，位于南里奥格兰德州东北部加乌沙山谷的一座大坝2日因为洪水发生部分决口。本图贡萨尔维斯市市长迭戈·塞加比纳齐·西凯拉说，大坝决口产生2米的浪高，洪水袭击了该市，并蔓延到邻近城市。“目前还无法确切了解决口产生的后果，因为该市有数个区域无法进入。”

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