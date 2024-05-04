新华社成都/巴黎5月3日电 通讯｜大熊猫故乡的中法情缘

新华社记者张超群 崔可欣

“没想到在中国大山深处，还保留着如此原汁原味的建筑。”新华社法籍记者哲瀚面前的这栋中西合璧的建筑位于四川省雅安市宝兴县的邓池沟。155年前，法国博物学家阿尔芒·戴维在这里将他一生中最伟大的科学发现——大熊猫、川金丝猴、珙桐等80多个珍稀物种介绍给全世界。

今年是中法建交60周年。日前，哲瀚来到大熊猫的故乡，置身于群山环绕、翠谷纵横的大熊猫国家公园，周遭流水潺潺、林静山幽，此情此景不禁让他感叹，宝兴的自然环境与欧洲西南部的比利牛斯山脉一带非常像，那里既是哲瀚长大的地方，也是戴维的故乡。

1869年初春，出生在法国艾斯佩莱特市的戴维辗转来到雅安进行科学考察。他在当地生活了8个多月，其间意外在崇山峻岭中发现一只野生大熊猫。中法之间的“熊猫情缘”在此“落地生根”。

1964年，中国与法国建交。1973年，时任法国总统乔治·蓬皮杜访华，成为西欧国家中首位访华的在任国家元首。互赠礼品时，中国送给法国一对大熊猫“黎黎”和“燕燕”。

2012年，大熊猫“圆仔”与“欢欢”从成都大熊猫繁育研究基地来到法国博瓦勒野生动物园，中法大熊猫保护合作迎来新篇章。5年后，它们的幼崽“圆梦”出生，成为首只在法国出生的大熊猫，深受法国人民喜爱。

去年7月，“圆梦”从法国返回老家四川，法国总统夫人布丽吉特·马克龙专程到巴黎戴高乐机场与它依依惜别。她动情地说：“我相信‘圆梦’会在它的祖国过得很幸福，也相信它不会忘记法国。”

行走在大熊猫国家公园雅安宝兴片区，一台安装在林间的红外线相机，引得哲瀚驻足。这种红外线相机不仅能捕捉到野生大熊猫觅食、散步的身影，还能将画面实时传回几公里外的监控室，做到实时记录、瞬时传输、及时传播，野生动物得以频频现身。

生活在国家公园里的老百姓世代与大熊猫为邻，人人都能讲几段自己的“熊猫奇遇”。

年近60岁的宝兴村民但召辉曾多次亲眼见到野生大熊猫，他热情地招呼哲瀚坐到他家屋前的板凳上，一起看他拍摄的野生大熊猫视频。“你看，它在吃竹子嘛，它就在那里看我。”但召辉说，“大熊猫不毁庄稼，也不抓别的动物，它只吃竹子，所以说老百姓和大熊猫是相当和谐相处的。”

凭借圆滚滚的身体、憨态可掬的面容和温柔坚韧的性格，国宝大熊猫不仅拥有数不清的国内“铁杆粉”，也有众多国际“真爱粉”。

法国人热罗姆·普耶几年前创立了大熊猫主题网站panda.fr，因为喜爱大熊猫，他已数次到中国。“上一次我很幸运能去成都大熊猫繁育研究基地看望‘圆梦’，它住的圈舍很宽敞，它在成都过得很好。”普耶说，“世界自然保护联盟将大熊猫的保护级别由濒危降为易危物种，意味着大熊猫受威胁程度略微降低。我亲眼见证了中国保护大熊猫的努力。”

法国驻华大使白玉堂在参观大熊猫国家公园时对新华社记者说：“法中两国人民都深知，气候变化和生物多样性保护是对地球的未来和两国人民的未来至关重要的议题。这就是为什么两国专家花费很多精力，以实现能源的低碳化，并让更多的物种得以生存和繁衍。”

在保护生物多样性的道路上，包括中法在内的各国人民共同续写着人与自然命运与共、和谐共生的绿色故事。（参与记者：乔本孝）

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