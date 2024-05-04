4月17日，在匈牙利布达佩斯，中国驻匈牙利大使龚韬接受新华社记者专访。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

新华社布达佩斯5月3日电 专访｜中匈是友好互信的知己、互利共赢的伙伴、同心互鉴的挚友——访中国驻匈牙利大使龚韬

新华社记者陈浩 康逸 李超

中国驻匈牙利大使龚韬日前在匈牙利首都布达佩斯接受新华社记者专访时表示，近年来，在两国领导人的战略引领下，中匈关系保持高水平发展，两国高层交往密切，政治互信持续深化，各领域合作扎实推进、成果丰硕。中匈是彼此友好互信的知己、互利共赢的伙伴、同心互鉴的挚友。

应匈牙利总统舒尤克和总理欧尔班邀请，国家主席习近平即将对匈牙利进行国事访问。访问期间，习近平主席将分别同舒尤克总统、欧尔班总理会见会谈，就中匈关系及共同关心的问题深入交换意见。

龚韬说，此访意义重大，必将成为中匈关系中具有重大历史意义的里程碑式访问，引领双边关系迈上新高度、务实合作开启新前景、传统友好续写新篇章。

龚韬说，2017年习近平主席和欧尔班总理将两国关系提升为全面战略伙伴关系，引领两国合作不断取得丰硕成果，双边关系进入历史最好时期。他说，中匈两国都坚定支持加强互联互通，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，旗帜鲜明反对“脱钩断链”、阵营对抗。

龚韬指出，在经贸合作领域，近年来，匈牙利稳居中国在中东欧地区投资目的地首位。2023年，中国再次成为匈牙利最大外资来源国和欧盟外最大贸易伙伴。在人文合作领域，中国今年3月宣布对匈试行免签政策，两国直航将大幅增加，为两国人员往来和人文交流注入新活力。

龚韬说，匈牙利是首个同中国签署“一带一路”合作文件的欧洲国家，欧尔班总理连续三次出席“一带一路”国际合作高峰论坛。在共建“一带一路”的第二个金色十年之际，中匈共同聚焦高质量共建“一带一路”，推动共建“一带一路”倡议与匈牙利“向东开放”战略紧密对接，双方合作迸发出强劲活力。

龚韬指出，中匈双方正加紧推进匈塞铁路项目建设，建成后将进一步强化匈牙利在中东欧地区的交通枢纽地位，助力匈牙利经济社会发展。此外，两国在新能源等领域的合作蓬勃开展，宁德时代德布勒森工厂、比亚迪塞格德工厂等一大批新能源项目顺利推进，不仅为中匈关系发展提供新动能，也给两国人民带来实实在在的好处。

龚韬表示，今年是中匈建交75周年，在这一承前启后、继往开来的历史性时刻，中匈全面战略伙伴关系的进一步发展将促进两国共同繁荣，为中欧关系发展注入新动力，为动荡不安的世界注入更多稳定性和正能量，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

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