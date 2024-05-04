新华社马累5月3日电 通讯｜为千岛之国插上“有形的翅膀”——中企承建马尔代夫机场项目助力旅游业腾飞

新华社记者陈冬书 伍岳

北纬4度的阳光照耀着湛蓝的海水，白色沙滩勾勒出的海岸线边，一架架飞机平稳着陆在马尔代夫维拉纳国际机场。

4月28日，北京城建集团的中方员工同外方员工共同完成马尔代夫维拉纳国际机场VIP航站楼二期最后的装修工作。新华社记者 陈冬书 摄

“五一”国际劳动节期间，来自世界各地的游客络绎不绝。还未启用的VIP航站楼里，中国劳动者们正忙碌不停：裁装饰条、贴木饰面、安装柜门……他们正在进行最后的装修工作，努力保证机场附属设施项目如期交付。

这是北京城建集团马尔代夫机场改扩建项目执行经理孙禄真在马累度过的第六个劳动节。他的团队中资历最“浅”的，来到这里也已四年有余。他说，这些年无论是国内的假期还是当地的节庆，都被他们过成了“劳动节”。

孙禄真回忆说，第一次来马尔代夫时，机场十分简陋，“不像个国际旅游胜地”。坑洼不平的跑道、动辄排队数小时的值机窗口、有限的旅客吞吐量，严重制约了马尔代夫支柱产业旅游业的发展。

2014年，中马双方签署机场改扩建项目协议，马尔代夫与世界连通的门户从此开始发生改变。

然而，项目起初并非一帆风顺。北京城建集团员工赵广勇说，马尔代夫物资匮乏，几乎所有的建筑材料和设备都需要进口，采购和运输周期很长。“最开始一起探讨方案时，我们还面临着两国设计理念和文化上的差异，双方时常因此产生分歧。”

从新建一座办公楼、一条跑道开始，经过一次次交流沟通、一个个工程的高质量交付，双方的默契和信任也在不断加深，马方多次同中方追加签署新项目。如今，机场的停机坪更宽阔，功能更现代化，消防站、油料库等配套设施更丰富，新建的跑道能够起降世界上最大的飞机……十年间，马尔代夫机场改扩建项目逐渐拓展成了一整个马尔代夫项目群。

“中国企业就是质量、时效和专业的代名词，即使在新冠疫情期间，既定项目也全部实现如期交付。”在马尔代夫机场有限公司工作了24年的首席发展官穆罕默德·索拉说，得益于北京城建集团的进驻，十年来，机场新建及改扩建机坪面积约25万平方米，新填海面积约75万平方米，旅客吞吐量大幅提升。

“不仅如此，每当我们遇到困难需要帮助，中国企业从不会缺席。”索拉说，就在几天前，机场因为电缆设备故障临时停电，他们紧急拨通了中国员工的电话。“尽管这种突发情况的处置并没有写在合同里，但中方第一时间派来了50个员工帮我们抢修，很快就恢复正常供电。”

随着一个个项目竣工交付，中马友谊也不断加深。马尔代夫机场有限公司首席执行官易卜拉欣·谢里夫·穆罕默德说，令他印象深刻的是，中国企业在当地重要宗教节日合理调整工期、调配工时，展现出对不同文化习俗的善意与包容，更收获了当地人的友谊与尊重。

“斋月期间，他们从没有在我们面前吃过一口饭、喝过一口水。正因为文化不同，他们的诚意才更让我们感动。我们之间相处十分融洽，我还经常带着家人去他们的食堂吃中餐。”谢里夫说。

7年前嫁给了马尔代夫小伙儿的北京城建集团员工吕素仪说，每当跟家人聊天，他们总会说“希望中国企业一直在这里”，因为马尔代夫人梦想中的跨海大桥、现代化机场一步步变成了现实。“他们经常说，什么项目只要交给中国，就一定都能做好。”

碧海白沙边，维拉纳国际机场大楼的玻璃幕墙闪闪发光。人们知道，这座机场有双中国企业建造的“有形的翅膀”，承载着马尔代夫旅游业腾飞的梦想。

4月28日，北京城建集团的中方员工同外方员工共同完成马尔代夫维拉纳国际机场VIP航站楼二期最后的装修工作。新华社记者 伍岳 摄

这是2024年4月28日拍摄的中企承建的马尔代夫维拉纳国际机场水上飞机航站楼。新华社记者 伍岳 摄

这是2024年4月28日拍摄的中企承建的马尔代夫维拉纳国际机场水上飞机设施项目。新华社记者 伍岳 摄

(责编：曹欣悦、刘叶婷)