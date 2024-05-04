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通讯｜从法国农场到中国餐桌——舌尖上的万里穿越

2024年05月04日09:51 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月3日电　通讯｜从法国农场到中国餐桌——舌尖上的万里穿越　

　　新华社记者彭梦瑶　杨骏　王晖

　　民以食为天。远在亚欧大陆另一端的法国与中国一样，以美食享誉全球。如今，“舌尖上的法兰西”漂洋过海，“从法国农场到中国餐桌”照进现实，丰富着中国百姓的味蕾，满足着越来越多国人从“吃得饱”到“吃得好”的需求转变。

　　36小时速达中国

　　“食在广州”，在以美食闻名的羊城，人们最懂得美味的食物源自新鲜的食材。来自万里之外法国的生蚝、龙虾、贻贝等海鲜经过最朴素的烹煮甚至直接生吃，便可让食客们在唇齿间还原大西洋的味道。

　　仅在两天前，这些海鲜刚刚打捞上岸，然后检验装箱、送往机场、直飞中国。在两国领导人共同推动建成的“从法国农场到中国餐桌”全链条快速协同机制助力下，这些远道而来的新鲜水产品可以实现空中报关，落地便通过冷链配送直达商场超市、餐厅食肆。

　　滨海夏朗德省是法国重要的生蚝产区。该省生蚝养殖者雅克·科科洛斯说，他们出产的生蚝最快不到36小时便可运抵中国。

　　对科科洛斯这样的水产从业者来说，中国是全球最大的水产品消费国之一，具有巨大的吸引力。随着生活水平的提高，人们对优质特色商品的需求更加旺盛，市场潜力巨大。滨海夏朗德省的生蚝出口商“朗贝尔生蚝”在接受法国电视台采访时说，他们对华生蚝出口量在2016年至2023年间增长了4倍多。

　　原汁原味的法国味道

　　位于天津市中心五大道的马克西姆餐厅是一家正宗的法式餐厅。在这里担任行政主厨的法国厨师阿兰·勒默尔说，不少中国人对法国美食心怀向往，慕名前来品尝。

　　被许多普通客人所忽略的是，制作餐品使用的酱汁堪称美食的“灵魂”。伴随中法经贸顺畅发展，制作酱汁的法国原产调料和食材不再难以获取，“客人们非常喜欢这种原汁原味的法国味道”。

　　在南开区一家超市，来自法国的食品品类丰富、品牌多样。市民刘洋说：“我家小孩很喜欢吃法国品牌的奶酪，家长也对法国红酒情有独钟。现在进口渠道很多，根据需求能买到不同价位的法国红酒。”

　　法国肉制品同样正快速进入中国市场。法国猪业联盟驻华首席代表孟凡说，中国目前是法国在欧盟外最大的猪肉出口市场。法国畜牧及肉类协会外贸委员会主席马克桑斯·比加尔表示，法国肉制品企业正积极参与“从法国农场到中国餐桌”机制，将更多高品质的法国肉类产品引进中国市场。　

　　互利共赢双向奔赴

　　近年来，中法农食产品贸易持续增长。据中国海关总署统计，法国是中国在欧盟第一大农产品进口地、第二大农产品贸易伙伴。截至2023年中，法国水产品、乳制品、肉制品、种畜、种禽、水果等200余种农食产品获准对华出口，近7000家农食产品生产企业在华注册。

　　2023年4月，在两国领导人共同推动下，中法打造“从法国农场到中国餐桌”机制，为法国农食产品进入中国千家万户按下加速键。同年11月在上海举办的第六届中国国际进口博览会上，40多家法国农食企业集体亮相，与中国采购商面对面洽谈。仅盒马一家就当场与7家法国企业签署协议，未来3年进口价值达30亿元的法国肉类、乳酪及红酒等产品。

　　除去农食产品贸易，中法双方还不断拓宽合作领域，强化农业科技合作、联合培养农业人才、开展农业农村政策交流，加强人员、机构和企业往来，促进农业领域合作取得更多丰硕成果。

　　2024年是中法建交60周年暨中法文化旅游年，中国馆首次亮相历史悠久的法国国际农业博览会，法国也将受邀担任2024年中国国际服务贸易交易会和第七届中国国际进口博览会主宾国。中法两个农业大国携手合作，架起“双向奔赴”的桥梁。（参与记者：张宇琪、刘芳）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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