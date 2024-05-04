新华社布达佩斯5月3日电 通讯｜加强战略对接 共享发展机遇——来自中匈共建“一带一路”务实合作主题年会的声音

新华社记者陈浩 康逸 单玮怡

建于19世纪、位于匈牙利首都布达佩斯多瑙河畔的维加多音乐厅是布达佩斯第二大音乐厅，更是这座城市独具魅力的历史和文化瑰宝。2日下午，伴随着中国民乐演奏，中匈共建“一带一路”务实合作主题年会在这里拉开帷幕。

中匈两国政府官员、商会和企业界代表以及两国主流媒体、智库负责人等约200人齐聚一堂，共话中匈高质量共建“一带一路”硕果和愿景。

本届年会由新华社联合匈牙利ATV集团共同主办，主题为“引领中国－中东欧合作方向 共享发展机遇”。与会嘉宾认为，近年来，在中匈两国领导人的战略引领下，共建“一带一路”倡议同匈“向东开放”战略不断加强对接，高质量共建合作项目扎实有序推进，各领域合作成果丰硕。

中方提出共建“一带一路”倡议，秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，以高标准、可持续、惠民生为目标，得到匈方高度认同和热烈响应。从建设匈塞铁路到办好中欧商贸物流合作园区，从扩大跨境电商规模到拓展信息科技、新能源产业合作，多个共建“一带一路”标志性工程、重点合作项目在匈牙利落地生根、开花结果。中匈两国人文领域交流密切，互设文化中心、鼓励两国语言教学等举措有力促进文化交流交融、民心相知相通。

中国国际交流协会副会长刘洪才说，近年来中匈两国在共建“一带一路”倡议框架下，积极开展各领域务实合作。中匈两国都有着悠久历史和灿烂文化，尊重彼此发展道路，推动文明和谐共处、互学互鉴，为两国人民相知相亲、东西方文明交流互鉴作出了积极贡献。

匈牙利国家经济部部长纳吉·马顿表示，匈中共建“一带一路”取得累累硕果，匈牙利人民非常期待参与更多“一带一路”项目。匈中合作符合两国共同利益，双边项目与投资广泛涉及基础设施建设、新能源、贸易物流、数字化转型等领域，为本国发展提供更多推动力，造福两国人民。

匈牙利ATV集团首席执行官科瓦奇·陶马什以他的从业经历为例，认为沟通与理解非常重要。更加了解和认识彼此，更好理解对方的文化和价值观，有助于双方建立持久的友好合作。科瓦奇表示，匈中媒体在推动文化互通、增进相互理解方面起着关键作用，能够促进匈中两国以及中东欧国家与中国之间经济合作。

春有约，花不误，雨后的布达佩斯空中挂起一道彩虹。

共建“一带一路”框架下的标志性项目匈塞铁路正在如火如荼建设中，中国银行将中东欧总部选址布达佩斯持续助力金融互联互通，蔚来能源欧洲工厂让匈牙利感受着技术创新的悸动，匈牙利岐黄中医药中心为保障当地民众健康提供了新的选择……中国同匈牙利合作硕果累累。

与会嘉宾表示，中匈高质量共建“一带一路”不仅惠及彼此，推动双边关系迈上新台阶，也为深化中国－中东欧国家合作、促进世界经济的稳定和发展注入正能量。

作为最早同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的欧洲国家，匈方积极支持“一带一路”建设，匈牙利总理欧尔班连续三次出席“一带一路”国际合作高峰论坛，为中国－中东欧国家合作树立了典范。

匈牙利匈中经济商会主席派特·艾尔诺说，通过深度参与共建“一带一路”，匈牙利逐步成长为连接中国与中东欧国家和欧盟市场的商品贸易、运输物流和金融枢纽。“在巩固发展中国同中东欧国家经贸合作方面，匈牙利的纽带作用日益凸显。”

春发其华，秋收其实。今年是中匈建交75周年，也是共建“一带一路”第二个金色十年的开局之年。年会期间，各方达成了多项新成果：“一带一路”经济信息共享网络东欧联络处揭牌；中国民间组织国际交流促进会发布“丝路心相通”中匈民间合作项目；中国一带一路网上线“中匈产业合作专区”；《共建“一带一路”，新时代新内涵——中国－匈牙利投资合作报告》正式发布。

国家发展改革委区域开放司副司长梁林冲表示，愿中匈双方更加紧密地携起手来，共同打造更多务实合作成果，共同开创中匈共建“一带一路”更加光明的未来。（参与记者：李超、张兆卿）

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