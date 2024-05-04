“46年前，我第一次来到中国。从那时到现在，走过了漫长的岁月，我对中国的情谊越来越厚，情同一家。”近日，年近九旬的法国梅里埃基金会主席阿兰·梅里埃在最近一次访华之旅中，这样回顾自己的中国情缘。

4月8日，国家主席习近平在人民大会堂会见这位中国人民的老朋友，对梅里埃夫妇以及梅里埃基金会长期以来对中法关系发展以及中国卫生健康事业的关心和支持表示赞赏。习近平主席说，长期以来，中法在卫生健康领域开展了一系列合作，取得丰硕成果。欢迎梅里埃基金会继续同中方深化合作。

“习近平主席对我们的关心和赞赏，显示出梅里埃家族与中国的紧密联系，也是对我们双方携手应对公共卫生挑战所做努力的认可。”返回法国后，梅里埃在接受新华社记者书面专访时表示。

中法建交60年来，一代又一代人传承和发展中法关系，两国友好历久弥坚，梅里埃家族正是中法友谊的见证者和贡献者。

“我对中国的支持一如既往”

“回想起来，我首次访华仿佛已是两个世纪前的事情。”老人笑着说。

1978年，40岁的梅里埃第一次来到中国，向中国科研界介绍梅里埃研究所研制的疫苗。在一次讲座培训中，他留意到台下不少教授、医生已是白发苍苍。他们对医学研究的严肃态度，让梅里埃深受触动。

中法由此开启结核病防治、感染控制等领域的合作。“中法医学界建立并保持了特殊的联系，一直延续到今天。中国合作伙伴的可靠和强烈合作意愿令我感动。”老人感慨道。

他强调，梅里埃基金会一直秉承“在中国、与中国、为中国”的宗旨，和中方合作伙伴携手推动公共卫生事业发展。建立高等级生物安全实验室，共同应对严重急性呼吸综合征、禽流感、新冠疫情等公共卫生挑战……多年来，梅里埃基金会与中国开展广泛合作，成果丰硕。

在梅里埃看来，中国医疗基础设施日趋完善，一流的医疗和科研团队为全民提供医疗保障，及时应对新发病原体和呼吸道疾病等重大威胁，预防食源性疾病暴发，这些都是“了不起的成就”。

中国经济发展迅速，科技水平不断提升，也为全球企业提供了广阔机遇。1997年，生物梅里埃公司在北京成立首个办事处，后来公司亚太区总部落户上海，再到苏州高新区的生产基地投产运营，生物梅里埃公司持续拓展中国市场。如今，中国已成为生物梅里埃公司的第二大市场和重要研发中心。在梅里埃的带动下，大批法国生物医药公司把中国作为创新发源地。

“对我们来说，中国已经成为一个重要的工业和研究中心，我们能够在医疗诊断和食品安全领域发展高水平的长期合作伙伴关系。”梅里埃说。在他看来，中国发展成就举世瞩目，国际影响力日益增强，“我对中国的支持一如既往，百分之百”。

“每次来中国都像回到了家”

4月11日，在上海的一场交流活动中，梅里埃谈起8日与习近平主席会见的感受：“习近平主席的话语让我深受感动，也倍感荣幸。每次来中国都像回到了家，内心充满温暖。”

梅里埃珍藏着一本编号001的证书，这是2018年12月，庆祝改革开放40周年大会上，习近平主席向他颁授的中国改革友谊奖章证书。梅里埃对此尤为自豪。

梅里埃曾形容自己是“流淌着最多中国血液的法国人”。梅里埃家族几代人同中国友好交往。梅里埃的祖父马塞尔是“微生物学之父”巴斯德教授的学生和助手，19世纪末成立了梅里埃研究所，抗击当时蔓延欧洲的结核病，为家族与中方的合作奠定了坚实基础。梅里埃的父亲夏尔·梅里埃于1967年创立梅里埃基金会，致力于在发展中国家抗击传染病。早在中法建交前，梅里埃的岳父保罗·贝利埃就率先把西方汽车技术引入中国，是两国友好合作的先行者。

1975年，邓小平访法期间，在中国老一辈革命家在法勤工俭学时期留下红色足迹的里昂，梅里埃和岳父陪同邓小平参观贝利埃汽车厂。“在那样的时刻，你能感受到中法友谊的根基是如此深厚。”梅里埃回忆说。

梅里埃就读于法国里昂大学药剂学专业，后到美国哈佛商学院深造。1963年，25岁的梅里埃成立了生物梅里埃公司，一步步带领梅里埃家族集团走向世界。

2012年深秋，时任国家副主席的习近平在北京会见了梅里埃。2014年3月，习近平主席在访法期间专程参观了位于里昂的梅里埃生物科研中心。“我们所有员工都还记得那次难忘的访问。”梅里埃说，“习主席谈到了我们的友谊和我们家族对法中友好的贡献。”

“我可能是唯一一个见到习近平主席比见到法国总统次数还多的法国人。”梅里埃说，“我对中国是发自内心的挚爱，而这份深厚的情感源自多年积淀。”

中法“应更紧密合作”

在中法建交60周年之际，梅里埃深感“当前法中两国人民应更紧密合作”。

他说，世界面临的挑战层出不穷，人类需要携手应对。能和中国伙伴一道致力于守护公共健康安全，他为此感到自豪。

不久前在北京，梅里埃专程前往中国医学科学院病原生物学研究所，为克里斯托弗·梅里埃实验室新址揭牌并交换新一轮合作协议。实验室2005年成立，致力于新发传染病研究，有力推动呼吸道传染病科研领域发展，相关技术已推广应用至十多个发展中国家。实验室以梅里埃已故之子克里斯托弗·梅里埃博士的名字命名，以纪念他在合作中的突出贡献。

“我和妻子看到克里斯托弗的雕塑和名字出现在中国顶尖医学科研院所，那一刻，我心中的感动无以言表。”梅里埃说，他对实验室取得的高质量研究成果表示祝贺。

展望未来，梅里埃期待与中国深化医疗卫生合作，并把合作成果与更多发展中国家分享。“应对日益增长的传染病威胁，需要全球各国超越政治分歧的长期合作。为此，所有国家都应共享科学、医疗和技术资源。中国和法国必须在其中发挥作用。”

梅里埃呼吁把更多资金投入到初创企业、医院和科研院所，希望与更多志同道合者“为和平和友谊而奋斗，为共同的理想而奋斗，为人类的卫生健康事业而奋斗”。

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