新华社耶路撒冷5月3日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列外交部3日宣布，将就土耳其决定暂停与以色列的所有进出口贸易活动采取多项反制措施。

以外交部3日发表声明说，以外交部与经济部和税务局进行讨论后，决定采取措施减少土耳其与巴勒斯坦约旦河西岸和加沙地带的经济联系，推动国际经贸组织对土耳其违反贸易协定实施制裁。同时，以方将制定进口土耳其产品的替代清单，并对受土耳其决定影响的出口部门给予支持。

以色列经济部长巴尔卡特3日在社交媒体上发文说，以色列已向经济合作与发展组织投诉土耳其的决定。

土耳其贸易部2日在一份声明中说，由于以色列在加沙地带的行动不断造成人道主义灾难并对当地设施造成破坏，土耳其已于4月9日第一阶段暂停向以色列出口54类商品，而以政府此后并未停止其在加沙地带的行动，导致当地人道主义灾难进一步加剧。为此，土耳其的第二阶段措施已启动，决定暂停与以色列的所有进出口贸易活动。土耳其将严格执行这些新措施，直到以色列政府允许充足的人道主义援助进入加沙地带。

据以色列中央统计局数据，2023年以色列对土耳其的出口额为15.7亿美元，进口额为46.1亿美元。土耳其是以色列第五大进口国、第九大出口国。

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