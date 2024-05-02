人民网开罗5月2日电 （记者沈小晓）4月29日和30日，在第十五个“联合国中文日”和教育部中外语言交流中心发起第五个“国际中文日”活动之际，埃及卢克索大学语言学院与卢克索大学独立孔子课堂共同举办“东方学及不同世界的文化对话”第三届国际发布会，同期还举办了中国传统文化讲座、中埃古代出土文物对比研究——“当妇好墓遇见图坦卡蒙墓”、“走进原生态”儿童画国际巡展等多场文化活动。

埃及卢克索大学校长哈姆迪·侯赛因，卢克索大学语言学院院长穆罕默德·贾巴里，来自意大利、乌兹别克斯坦、俄罗斯等国驻埃及使馆的文化官员，卢克索孔子课堂中方院长李树清及卢克索大学语言学院的全体师生出席了发布会的开幕式。

哈姆迪·侯赛因表示，埃及文明和中国文明都是世界上最古老、最丰富的文明之一，两大文明从古丝绸之路时就有了文化、经贸往来。如今活跃在卢克索大学语言学院、承担着中文系教学的独立孔子课堂就是埃及卢克索大学和中国文化之间的一条特殊纽带。

卢克索大学语言学院院长穆罕默德·贾巴里在致辞中表示，卢克索大学中文系和孔子课堂已成为埃及著名的教学机构，孔子课堂的老师们在这里不仅教授汉语，还介绍中国的文化和历史。如果说古丝绸之路连接了埃及、中国和其它国家，现在的埃及古城卢克索又为中埃文明互鉴提供了新思路和更积极地推动作用。

活动现场同学们体验中国画。卢克索大学独立孔子课堂供图

在中国传统文化讲座中，画家、策展人孔繁纲分享了孔子家谱的起源和沿袭。在文化体验活动中，孔繁纲为学生们展示了中国画的基本画法，并教学生们用毛笔画大熊猫和金字塔，写下汉字“埃及”“中国”。同学们拿着自己的作品纷纷合影留念。

文化学者李杨威以“当妇好墓遇见图坦卡蒙墓”为题分享了他对中埃古代出土文物对比研究的心得体会。通过对几乎处于历史同期的两座陵墓陪葬品的比较，李杨威带领现场观众探索了黄河流域与尼罗河流域三千多年前的文明差异，使同学们对两地三千多年前的历史文化、宗教图腾、生活起居等方面有了直观了解，在对比中感受到两国文化的异同。

活动现场。卢克索大学独立孔子课堂供图

“世界那么大，美丽我的家”儿童画国际巡展展出100幅儿童绘画作品。本次参展作品选拔自全球18个国家的5000多幅作品，各国儿童用自己的画笔描绘美丽家园，抒发保护自然和环境、让全世界的少年儿童共享一片蓝天的美好心愿。

在中国老师们的指导下，卢克索大学独立孔子课堂的学生们还在现场展示了服装走秀、话剧表演、国画、造纸、剪纸等，为现场观众提供了沉浸式的中华文化体验。

卢克索大学学生法尔哈·穆罕默德·卡迈勒表示：“很开心可以参与中国文化体验活动，我近距离感受到了中国文化的魅力。”

（李树清对本稿亦有贡献）

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