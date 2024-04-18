新华社萨格勒布4月18日电（记者李学军）克罗地亚国家选举委员会18日凌晨公布的议会选举结果显示，在参选各党派中，克罗地亚总理普连科维奇领导的执政党克罗地亚民主共同体（民共体）赢得议席最多，但未获得单独组建内阁所需的半数以上议席。

共有2302名候选人在此次选举中角逐151个议会席位。国家选举委员会在统计了超过90%选票后公布的席位分配初步结果为，中右翼的民共体赢得60席，社会民主党领导的中左翼政党联盟获42席，右翼政党“家园运动”获14席，桥党和“我们能行”党分获11席和10席。

由于没有政党或政党联盟获得单独组阁所需的半数以上议席，克罗地亚将再次出现多党组成执政联盟的局面。

普连科维奇18日凌晨致辞说，民共体18日开始与有关政党伙伴协商组建执政联盟，希望能尽快成立新一届政府。

克罗地亚17日举行议会选举，来自59个政党和以独立身份参选的2302名候选人角逐议会席位。

克罗地亚议会实行一院制，共有151个席位，议员任期4年。上一届议会任期始于2020年7月，于今年3月14日解散。

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