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“国际货币基金组织将2024年墨西哥经济增长预期上调0.6个百分点至2.7%。”据西班牙《经济学家报》网站近日报道，作为二十国集团里国内生产总值增速第五高的国家，墨西哥经济增速是拉丁美洲无可争议的领先者。作为拉美地区新兴经济体的亮眼代表，墨西哥经济增长受到全球关注。

经济表现亮眼

国际货币基金组织公布的《世界经济展望》报告显示，2023年，拉丁美洲地区经济复苏受到多重因素影响，经济增速整体放缓，区域内各国复苏势头分化明显，其中，巴西和墨西哥经济增速超出预期。

墨西哥国家地理统计局最新数据显示，墨西哥2023年国内生产总值增长3.2%。其中，墨西哥工业生产增长3.5%，建筑业领域表现突出，增长15.6%；农牧业增长1.9%；服务业增长3.1%。

目前，墨西哥出口增长强劲。据世界贸易组织和墨西哥国家统计和地理研究所日前发布的数据，2023年墨西哥出口额达5930.12亿美元，年增长率为2.6%，全球排名较2022年上升4位，超越俄罗斯、加拿大等国成为世界第九大产品出口国。

墨西哥经济增长的良好态势也反映在就业方面。墨西哥国家统计局数据显示，2023年墨西哥创造了超过100万个正式就业岗位，在墨西哥社会保障研究所登记的正式就业人数达到2240万。劳动人口的增加保障了社会生产力和国家税收增长。

投资消费双重驱动

“墨西哥近期经济表现势头良好、保持稳定增长，相比区域内其他国家来说增长优势明显。投资和消费强于预期是墨西哥经济持续向好的主要原因。”中国社会科学院世界经济与政治研究所国际金融研究室副主任杨盼盼在接受本报采访时分析。

墨西哥经济部近日发布的数据显示，2023年墨西哥外国直接投资额达到360.58亿美元，同比增长2.2%，创历史新高。其中，50%的投资集中在制造业，包括交通运输设备制造业、金属工业、电子产品制造业、化学工业等。其余投资主要流向采矿、金融和服务等领域。芝加哥商品交易所集团的一份报告称，近期墨西哥外汇市场和比索汇率保持稳定，该国整体债务水平降低、财政预算赤字缩小、资本回流加速等因素支撑了经济向好走势。

另一方面，墨西哥民众消费能力的提升也推动经济增长。“受劳动力市场和工资政策改革影响，2023年墨西哥劳动生产率增长14%，贫困率下降近4%，这进一步拉动国家内需扩大。”墨西哥巴塞尔银行首席经济学家加布里埃拉·西勒表示，墨西哥2023年家庭消费实现增长4%，国内消费增长助推经济稳步复苏。当前，墨西哥国内整体消费产品和服务的价格上涨趋于平稳，通胀率已从2023年初的8%下降到年底的4.5%。

“当前，墨西哥经济快速增长与全球产业链、供应链的调整有密切关系。墨西哥与美国接壤，与北美消费市场邻近，具有天然的地理区位优势。近年来，墨西哥作为美国近岸外包政策的直接受益者，获得大量外资投资，国内生产规模扩大，公共基础设施建设不断加强，这些因素为墨西哥经济增长提供有力推动力。”杨盼盼说。

增长趋势或将持续

墨西哥财政部副部长加布里埃尔·约里奥表示，墨西哥东北部新莱昂州首府蒙特雷市将因近岸外包再次成为该国重要的经济中心。随着近岸外包业务增长，多个投资项目有望继续落地。未来，投资将继续有力拉动墨西哥经济增长。墨西哥证券交易所首席经济学家维克多·萨哈表示，2024年，近岸外包规模扩大、政府公共支出增加等将继续助力墨西哥经济增长。

墨西哥财政和公共信贷部表示，当前，墨西哥针对主要出口行业的财政刺激举措，可以提高相关行业竞争力，促进技术创新和投资，有助于创造就业机会并进一步吸引外国直接投资。此外，扩大出口有助于增加外汇收入并改善贸易平衡状况，进一步增强投资者对墨西哥的信心。

“短期来看，得益于墨西哥地理区位、劳动力资源和北美巨大消费市场等优势，该国经济短期内持续增长的趋势较为明显。”杨盼盼认为，长期来看，墨西哥经济发展也面临结构性调整的重任。如何持续改善营商环境和社会治安，打破融资瓶颈，填补基础设施不足，提高人才培养和科技发展能力，是墨西哥经济可持续发展需要面对的课题。

(责编：刘洁妍、崔越)