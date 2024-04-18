本报记者 高 乔

三月二十八日拍摄的位于德国鲁尔区杜伊斯堡的一处货运场站。

新华社记者 张 帆摄

4月14日至16日，德国总理朔尔茨对中国进行正式访问，此次随团来华访问的还有德国重量级经济代表团，其中包括西门子、拜耳、梅赛德斯—奔驰、宝马、蔡司等多家知名企业负责人。路透社分析称，这份高管名单凸显了中国作为德国最大贸易伙伴的“重要分量”。

今年是中德建立全方位战略伙伴关系10周年。中德建交半个多世纪以来，两国关系保持高水平发展，两国高层交往密切，务实合作持续深化。专家分析指出，在当前复杂多变的国际形势下，中德经贸合作有望在拓展传统领域合作潜力的同时，加强在绿色产业、数字经济等新领域合作，为全球经济注入更多稳定性。

新投资规模——

去年德对华直接投资创新高

在德国巴登—符滕堡州首府斯图加特市，近日举办的2024“投资中国”系列活动德国专场十分热闹。超过300名中德两国政商界嘉宾齐聚一堂，就对华投资相关话题展开交流。

“我们始终能感受到当地政府的大力支持，我们遇到的困难和挑战总能通过与当地政府的密切合作来解决。”德国弹簧企业克恩—里伯斯首席财务官冯·赖纳斯多夫在活动现场分享公司30多年来在华产业规模不断扩大的经验。“几年前，我们在中国天津建立第二个分支机构，我们有信心通过扩展在中国的布局来拓展市场。”他说。

“投资中国”的热度，从一个方面反映了中德经贸投资合作的紧密程度。德国工商大会上海代表处首席代表马铭博近日表示，2023年德国对华直接投资逆势上涨，足见德国企业对于在华发展的信心。

德国经济研究所近期发布的一份报告显示，2023年德国对华直接投资总额达到创纪录的119亿欧元，同比增长4.3%。从2021年到2023年，德国企业在中国的投资额大致相当于其2015年至2020年在中国的投资总额。此外，2023年德国对华投资占德国海外投资总额的比重达到10.3%，达到2014年以来最高水平。

据德国联邦统计局数据，2023年，中国连续8年成为德国最重要的贸易伙伴。德国连续49年是中国在欧洲最大贸易伙伴。据中国商务部统计，中德贸易额占到中欧贸易总额的1/3，德国对华投资占到欧盟对华投资的1/3，中德经贸关系已经形成“你中有我、我中有你”的良好局面。

“对于德国工业来说，中国仍然极为重要，尤其是汽车制造商。德国车企与中国合作伙伴在中国这个全球最大的汽车市场上运营着多家合资公司。”路透社近日报道称，2023年，德国对华直接投资创历史纪录，表明德国企业继续向中国投入大量资金。巴斯夫、大众汽车等德国大型公司继续视其中国业务为增长引擎。

“德国企业界对中国市场的信任源于长期在华经营的实践经验。投资中国成为中德企业发展的共同需要，并有助于德国企业提升全球竞争力。深耕中国市场的德国企业对中国保持着理性态度和充足信心，这是中德经贸合作保持平稳步伐的重要支撑力量。”中国现代国际关系研究院研究员、中国欧洲学会德国分会副会长孙恪勤接受本报记者采访时说。

新合作领域——

绿色领域合作亮眼

据德国《商报》近日报道，此次朔尔茨来华访问团释放德国政府寻求在气候、环保、交通等领域扩大与中国合作的信号。德国之声在报道中分析，德国强调德中双方在所有重要的经济和工业领域存在着紧密的合作关系，同时也在科技和教育方面开展合作。

“长期以来，中德从彼此发展中获益。”孙恪勤分析，中国与德国同为制造业大国，在汽车、化工、发电设备、交通、钢铁、通信等传统合作领域，两国产业链、供应链深度互嵌，既有垂直合作，又有水平合作，两国市场高度依存。两国相关企业合作有利于提高各自的生产效率和利润，提升国际竞争力。

同济大学德国研究中心主任郑春荣接受本报记者采访时分析，如今，随着中国大力发展新质生产力，产业能级不断上升，系列配套优惠政策和支持措施正在逐步推出，中国与德国在绿色转型、气候变化、新能源产业、数字经济等新兴领域涌现许多新合作机遇。

英国《金融时报》网站日前报道称，德国大众汽车集团一季度在中国的电动汽车和内燃机汽车交付量强劲增长。大众汽车集团报告显示，今年一季度，该公司在中国交付69.4万辆汽车，同比增长近8%，其中电动汽车交付量同比大增91%。

“大众在中国电动车市场的策略正在生效。”大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官拉尔夫·布兰德施泰特说，集团电动汽车交付量快速增长的同时，内燃机汽车在中国的市场份额也在增长。

像大众汽车集团这样的德国企业还有很多。在华业务持续增长，让许多德国企业对中国市场保持信心。德国中链咨询公司总经理马蒂亚斯·米勒表示，中国是世界最大市场之一，并且还有很大发展潜力，近万家德国企业活跃在中国，证明了中国市场的吸引力。

“中德两国巩固已有合作成果，拓展新合作方向，符合两国利益和经济全球化的客观规律，也有利于促进两国经济共同发展。”郑春荣说。

新合作前景——

传递支持经济全球化信号

据中国德国商会发布的《2023/2024年度商业信心调查报告》，超过半数的受访德企计划在未来两年内增加对华投资。报告认为，中国对德国经济的意义重大。中国消费市场规模庞大、供应链基础设施先进、创新能力日益增大，中国仍是德国企业最重要的市场之一。

“德国是欧盟中最具影响力的国家之一，德国对华政策在欧洲具有一定风向标作用。此次朔尔茨率团访问中国，传递了德国希望与中国继续开展务实经贸合作的重要信号，表明德国企业依然看重中国市场的发展机遇和合作潜力，用行动对中国经济投出信任票。”郑春荣分析，当前，提振经济是德国政府亟待解决的重要任务，加强与中国的经贸合作能为促进德国经济复苏提供重要外部支持，有助于改善德国国内经济状况。在复杂多变的国际形势下，中德两国高层密切沟通，对推动双方务实合作，提振欧洲国家与中国交往信心有重要作用。

今年2月，朔尔茨在出席慕尼黑安全会议期间表示：“德国经济深度融入全球化，发展受益于自由贸易，德方反对保护主义，反对‘脱钩断链’，乐见中国发展振兴，愿为其他国家在德企业提供优质营商环境。当前国际局势面临艰难时刻，德方愿同中方一道，为维护和平稳定发挥积极作用。”德国联邦议院德中议会小组主席弗里德里希近日强调，德中经贸合作是全球化的典范，两国应携手应对挑战，为德中企业合作带来更大确定性。

孙恪勤分析，长期以来，中德两国关系有坚实基础。朔尔茨2022年10月首次访华，是新冠疫情发生以来首位访华的欧洲国家领导人。此后，新一轮中德政府磋商成功举行，各层级对话交流快速恢复，合作项目持续推进。当前，在欧盟所谓“去风险”的压力下，朔尔茨坚持与中国保持有效沟通，推动务实合作，稳定、巩固和发展两国关系，向其他国家传递支持经济全球化、贸易自由化、反对“脱钩断链”的重要信号。中德两国织密经贸网络，加强在国际事务中的协调合作，不仅可以为全球经济增长注入动力，也将为世界和平与繁荣发挥积极作用。

(责编：刘洁妍、崔越)